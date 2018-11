Villacher SV trennte sich von Center Corey Trivino

Der Villacher SV hat den Vertrag von Stürmer Corey Trivino aufgelöst, wie das Schlusslicht der Erste Bank Eishockey Liga am Montag bekanntgab. Der vor der Saison verpflichtete Kanadier brachte es in 17 Saisonspielen auf vier Tore und drei Assists. Man wolle schnellstmöglich Ersatz für den Center finden, so der Club. (APA)