ÖSV nominierte seine Aufgebote für die Slaloms in Levi

Mit je neun Herren und Damen tritt der ÖSV die Reise in den hohen Norden an. Am Montag gab der Skiverband seine Aufgebote für die Slaloms am kommenden Wochenende (live TT.com-Ticker) bekannt. Für Marcel Hirscher und Co. bedeutet der Torlauf in Finnland nach der Sölden-Absage die Premiere in der neuen Ski-Weltcup-Saison. (TT.com)

Damen (9): Michaela Dygruber, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Hannah Köck, Katharina Liensberger, Bernadette Schild, Marie-Therese Sporer, Katharina Truppe

Herren (9): Marcel Hirscher, Christian Hirschbühl, Manuel Feller, Johannes Strolz, Marco Schwarz, Michael Matt, Dominik Raschner, Fabio Gstrein, Marc Digruber