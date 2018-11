Lokalmatador Frauscher verpasst Weltcup-Ticket für Igls

Igls/Innsbruck – Das Herren-Aufgebot des Österreichischen Rodel-Verbandes (ÖRV) für den Kunstbahn-Weltcup-Auftakt am 24./25. November in Innsbruck-Igls steht: Nach zwölf Qualifikationsläufen auf sechs unterschiedlichen Bahnen gehört diesem neben Olympiasieger David Gleirscher und Weltmeister Wolfgang Kindl, die beide gesetzt waren, noch das Trio Reinhard Egger, Nico Gleirscher und Jonas Müller an.

Der Lanser Armin Frauscher wird im Nationencup (23.11.) an den Start gehen und als Vorläufer eingesetzt. Der 24-Jährige, der das Bahntraining nach seinem Achillessehnenriss zwar früher als erwartet, aber dennoch mit Verspätung in Angriff genommen hat, darf beim zweiten Saison-Weltcup in Whistler (2./3. Dezember) auf einen Einsatz hoffen, teilte der ÖRV am Dienstag mit. (APA/TT.com)