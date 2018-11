Tiroler Slalom-Ass Matt setzt auf sich selbst

Von Roman Stelzl

Flirsch – Irgendwo in Schottland, in diesen fünf Tagen Urlaub, waren plötzlich alle Striche weg. Der Empfang am Handy war erloschen, die Außenwelt rückte ein Stück weit weg. Inmitten dieser Idylle sitzt Michael Matt, an seiner Seite Freundin Rebecca – und im Rückblick auf diesen sommerlichen Kurz-Ausflug wird ihm nur noch ein Gedanke übrig bleiben: „So etwas ist heutzutage purer Luxus.“

Dieses Bild der Stille verträgt sich gut mit dem 25-jährigen Flirscher, dessen Verhältnis zu ausschweifenden Reden dem zweier positiv geladener Magnetpole gleicht. Seit Matt aber zum Besten zählt, was der Ski-Rennsport in puncto Slalom zu bieten hat, wuchs das Verlangen auf große Töne, packende Geschichten, Details aus dem Leben des jüngsten der drei Matt-Brüder mit Alpin-Olympiasieger Mario (39) und Skicross-Gesamtweltcupsieger Andreas (36).

Noch hält sich der Rummel in Grenzen, zumal mit Marcel Hirscher und Manuel Feller zwei wort- und tatkräftige Stangenwald-Kollegen lieber im Rampenlicht glänzen. Matt selbst will hingegen als Arbeiter glänzen – und mit Erfolgen. Und bei denen soll es kräftig Zuwachs geben.

„Ich bin noch stärker geworden, das macht mich zuversichtlich. Es ist jeden Tag etwas weitergegangen. Jetzt heißt es: Fehler abstellen und konstanter fahren“, erklärt der Disziplinen-Weltcup-Vierte, der seine starke Saison im Februar in Südkorea mit Slalom-Olympia-Bronze und Team-Silber krönte.

Und für den Torlauf-Auftakt am Sonntag in Levi (FIN) schickt Matt gleich noch eine Kampfansage in Richtung der Technik-Könige Henrik Kristoffersen (NOR) und Marcel Hirscher hinterher: „Ich war in der vergangenen Saison der Einzige, der mit den beiden mithalten konnte. Ich war dreimal Zweiter, die Rennen waren alle sehr knapp. Die Hundertstel hätten genauso gut auf meiner Seite sein können. Wenn ich konstant fahre, dann kann ich um die Kugel mitreden.“

Viel Selbstvertrauen klingt da durch nach der bis dato stärksten Saison. Da liest sich einzig der 14. Rang im November 2017 in Levi neben vier Ausfällen (Matt-Motto: „Lieber schnell sein und ausscheiden statt immer durchkommen und 25. werden“) mau. Ausgerechnet auf dem flachen Hang, auf dem der einmalige Weltcupsieger (März 2017 in Kranjska Gora) 2016 sein erstes Rentier als Siegerprämie nur knapp verpasste und als Zweiter erstmals aufs Stockerl fuhr. „Im Vorjahr kam ich nicht mit dem Depot-Schnee zurecht, das war eigenartig“, so Matt, dem heuer ähnliche Bedingungen drohen.

Heuer soll es dennoch besser werden. Zuversicht schafft die körperliche Aufbauarbeit neben Kondi-Guru Gerhard Außerlechner mit Markus Hangl, der am Schwachpunkt Rumpf werkte. „Auf der Stabilität liegt mein Fokus seit drei, vier Jahren. Das hat sich gut entwickelt“, ergänzt Matt, der heuer im April ein neues Hobb­y in seine Liste aufnahm: Bruder Mario brachte ihm das Reiten bei. „Das taugt mir recht gut, da bleibe ich dran“, schmunzelt Matt, der seinen Bruder als Ratschlag-Geber zwischen den Läufen und großes Vorbild neben Roger Federer und Cristiano Ronaldo hat. Obwohl die auch nur noch Symbolcharakter haben. Matt: „Früher habe ich mir von Routiniers im Training was abgeschaut. Mittlerweile weiß ich selber, was ich brauche.“ Der Beweis dafür darf am Sonntag erbracht werden. Nicht in aller Stille. Sondern mitten im Rummel.