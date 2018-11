Grabner-Tor bei Comeback-Sieg der Arizona Coyotes in Minnesota

Nach vier Niederlagen in Serie haben sich die Arizona Coyotes in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen Minnesota Wild aus der Krise geschossen. Die Coyotes setzten sich am Dienstag (Ortszeit) auswärts in St. Paul mit 4:3 durch. Der Villacher Michael Grabner trug einen Treffer zum Coyotes-Sieg bei. Entscheidend für Arizona war ein Doppelschlag durch Josh Archibald im dritten Drittel. (APA)