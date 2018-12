Ein harter Verteidiger soll für die Haie der Rettungsanker sein

Von Alex Gruber

Innsbruck — Verloren gegangene eigene Torgefahr, etliche Gegentreffer in Unterzahl und drei deutliche Niederlagen gegen die Spitzenteams Graz (2:5), Linz (0:5) und den KAC (1:5) haben die Haie in der Tabelle der Erste Bank Eishockey Liga in einem bislang miserablen Dezember auf Platz neun zurückgespült — Advent, Advent, kein Lichtlein brennt. An den direkten Weg ins Play-off-Viertelfinale nach dem Grunddurchgang müssen die Innsbrucker wohl nicht mehr denken.

Es muss in der Länderspielpause etwas passieren. „Der Trainer muss sich überlegen, was er will. Und es wird sich in dieser Woche etwas tun", bestätigt HCI-Vorstand Norbert Ried. Der angesprochene Headcoach Rob Palli­n wiederholte zum x-ten Mal in dieser Saison (s)einen Wunsch: „Ich habe schon nach sechs Spielen gesagt, dass wir Probleme haben. Wir brauchen einen großen, harten, starken Verteidiger." Am besten einen, der nicht nur den Gegnern, sondern möglicherweis­e auch einigen in den eigenen Reihen den A ... aufreißt. Denn den Haien fehlt es offen­bar an innerer und äußerer Härte. „Wir dürfen die Flinte nicht ins Korn werfen", fordert Ried.

Möglich, dass die Saison für Lubomir Stach nach einem schweren Check in Graz und einer schweren Gehirnerschütterung vorzeitig vorbei ist. Der 32-jährige Tscheche wies nach der zweiten Kopfverletzung in dieser Spielzeit große Erinnerungslücken auf. In Sachen gesuchter Abräumer wäre dieser Tage André Lakos nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung bei den Graz 99ers frei.

„Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht da wären, wo wir jetzt sind, wenn wir so einen Spielertypen früher geholt hätten", unterstreicht Pallin. Von einer Verpflichtung des schwedischen Kurzzeit-Gastspielers Jonathan Carlsson nahm man ja Abstand.

„Es ist in dieser Saison so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Aber ich bin immer noch überzeugt von dem, was ich tue, und nehme die ganze Verantwortung auf mich", hat Pallin, der gestern im Jogging-Outfit zum Gespräch erschien, in seinem dritten Amtsjahr noch lange nicht im Haifischbecken abgeschlosse­n: „Viele schreiben uns ab. Und die müssen wir mit Ergebnissen strafen. Es ist noch nicht fertig und es gibt immer wieder einen Weg herauszufinden. Nach 15 Runden war Znojmo noch klar Letzter (jetzt Siebenter, Anm.)."

17 Spiele — das nächste am 18. Dezember zu Hause gegen Zagreb — stehen im Grunddurchgang noch auf dem Programm. „Darauf müssen wir uns fokussieren. Jeder braucht Ziele, mit dem Team und für sich selbst. Ich möchte zehn dieser 17 Partien gewinnen", sagt Pallin. Im Wissen, dass es in den kommenden Wochen ja auch um wichtige Bonuspunkte für die Qualifikationsrunde und fortführend für das anvisierte Play-off-Ticket geht. In erster Linie geht es auch um „Präsenz am Eis". Um Leidenschaft, die von den Fans in der Tiwag-Arena honoriert wird.

Dass neben einem neuen Verteidiger eventuell auch ein neuer Angreifer — aus Zagreb (Finanzkrise) werden Cracks angeboten — kommt, scheint aus finanziellen Überlegungen eher ausgeschlossen.