Feller: „Das Wichtigste ist halt immer noch der Schädel“

Von Max Ischia

Innsbruck – Manuel Feller brummte am Sonntag der Kopf. Also der Schädel, wie er zu sagen pflegt. Und das hatte nicht zwingend etwas mit der sturmbedingten Absage des Slaloms von Val d’Isère zu tun. Vielmehr glaubte der Fieberbrunner die Nachwehen der vergangenen Wochen auszubrüten. „Ich bin doch ein wenig angeschlagen. Erst die Dunkelheit von Skandinavien, dann die Höhenlage von Beaver Creek, dazu der Jetlag.“ Alles Faktoren, welche an der Substanz gezehrt hätten. Erst recht, wenn wie in seinem Fall die erhofften Topergebnisse ausgeblieben sind. Vorerst einmal. Die Ränge neun (Slalom in Levi) und elf (Riesentorlauf in Val d’Isère) waren nicht das, was er zu leisten imstande ist. Davon ist der 26-Jährige felsenfest überzeugt.

Die weitere Marschroute bis zu seinen nächsten Rennen in Alta Badia (Riesentorlauf am Sonntag, Parallel-Riesentorlauf am Montag) klingt unspektakulär: „Ruhe bewahren und konzentriert weiterarbeiten.“ Feller macht keinen Hehl daraus, dass dies leichter gesagt als getan ist. „Wenn du im ersten Saison-Riesentorlauf nach drei Toren auf der Gosch’n liegst und dir im nächsten Rennen beinahe dasselbe Missgeschick passiert, dann macht es das nicht unbedingt einfacher.“

Mit Unachtsamkeiten wollte Feller die Ursachenforschung nicht abgetan wissen. „Es war jetzt dreimal so, dass die Temperaturen von einem Tag auf die anderen um zehn Grad wärmer wurden. Und irgendwie haben wir uns bei der Abstimmung etwas vergriffen.“ Wir? Das sind Feller und sein neuer Servicemann Richard Weißenbacher. „Aber“, legte der Pillerseetaler nach, „ungeachtet der Auftaktrennen haben wir im Materialbereich Riesenschritte nach vorne gemacht.“ Letztlich, davon ist er überzeugt, sei es eine Frage der Zeit, bis sich die gewünschten Erfolge einstellen. Dafür braucht es freilich den einen oder anderen Toplauf, um letztlich die notwendige Lockerheit, das ureigenste Selbstverständnis wachzuküssen.

Nach dem gestrigen freien Tag wird er heute – sofern er sich fit genug fühlt – Kondition schinden und noch einen Abstecher in die Altenmarkter Skifirma machen, ehe es am Donnerstag schon wieder auf die geliebten Brettln geht – voraussichtlich in Südtirol.

Im Vorjahr, nachdem er den Riesentorlauf in Alta Badia als Siebenter beendet hatte, diktierte Feller den Wunsch in die Reportermikrofone, dass er Marcel Hirscher schon noch schlagen wolle, solange dieser aktiv sei. So viel kann man bereits sagen: Leichter ist dieses Vorhaben auch in diesem Winter nicht geworden. „Jeder hat einmal einen schlechten Tag oder leistet sich Fehler. Bei Marcel kannst du das nahezu ausschließen.“ Unschlagbar sei er dennoch nicht ...