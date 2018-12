Landertinger über Hochfilzen-Weltcup: „Jeder andere Ort hätte abgesagt“

Von Florian Madl

Hochfilzen – Dass am gestrigen Anreisetag der eine oder andere Gast beim Warten buchstäblich die Nerven verlor, quittierte Franz Berger mit einem Lächeln. „Am Ende haben wir jedes Anliegen gelöst.“ Die Nerven bewahren musste der Organisationsleiter des Traditionsrennens selbst in der vergangenen Woche: Regen hatte der Loipe zugesetzt, da sei man „hart an der Grenze gewesen“. Von 10.000 Kubikmetern Schneeauflage habe es 4000 weggespült: „Die Situation war ziemlich kritisch.“

Zuletzt machte sich das bezahlt, was man getrost als „Hochfilzen-Spirit“ bezeichnen könnte. Die 90 Freiwilligen, die 30 Soldaten, alle zogen sie an einem Strang, um das anstehende Rennwochenende zu retten. „Das treibt mich an, auch wenn die Situation trostlos erscheinen mag“, gestand Franz Berger, der von aufreibenden 16-Stunden-Tagen berichtet. Selbst Dominik Landertinger, der Lokalmatador, würdigte den unermüdlichen Einsatz seiner Vereinskollegen vom HSV Hochfilzen und mutmaßte: „Jeder andere Weltcup-Ort hätte die Rennen wohl abgesagt!“

Die erwarteten Zuschauer in Hochfilzen – 30.000 sollen zwischen Freitag und Sonntag kommen, 18.000 Tickets sind bereits weg – müssen also nicht mehr um den Fixpunkt im Rennkalender bangen, auch die 100 Presse-Akkreditierten bekommen ab morgen (erstes Training) genug zu tun. Und besagter „Landi“ wird alles daran setzen, seine PS nach eineinhalb Tagen Babypause in die Loipe zu bringen. Beim Weltcupauftakt in Pokljuka (SLO) war der 30-jährige Modellathlet „noch nicht bei der Sache“, wie er gesteht: „Das Warten auf die Geburt beschäftigte mich. Ich hatte das Gefühl, dass nichts mehr geht.“

Dramatischer war für OK-Chef Franz Berger (r.) und sein Team vielmehr die Situation nach dem Regen zuletzt. www.muehlanger.at

Nach dem Sprint-Bewerb entschloss sich der Olympia-Dritte 2018 (20 km Einzel), nach Hause zu fahren, schon am nächsten Tag sollte der kleine Johannes das Licht der Welt erblicken. Jetzt sei er befreit und gut drauf: „In den Testrennen habe ich gezeigt, dass ich das gleiche Potenzial wie Sam (Simon Eder, Anm.) und Julian (Eberhard, Anm.) habe. Die Top Ten sind sicher drin.“ Bei seinem Tiroler Zimmerkollegen Felix Leitner ist es noch nicht so weit, aber der „Hochfilzen-Spirit“ beflügelt wohl auch ihn.

Über die Loipe muss sich trotz des gestrigen Neuschnees jedenfalls keiner mehr Gedanken machen, 30 Soldaten und 90 Freiwillige hatten gestern alles im Griff. Das Team wächst bis Sonntag auf 420 Leute an (inklusive Security, Feuerwehr etc.), OK-Chef Franz Berger überblickt das Szenario. Seine Erfahrung ist Gold wert, auf den Vizeleutnant wird man vorerst auch nicht verzichten müssen: „In zwei Jahren gehe ich dienstlich in Pension. Aber Hochfilzen bleibe ich erhalten.“