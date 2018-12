85 Mannschaften kämpfen um den Sieg

Unter dem Motto „Vier Leute, ein Team, kein Erbarmen" heißt es am Samstag in Mayrhofen wieder Vollgas geben. Denn beim Staffelbewerb „Rise&Fall" stellen sich 340 Hobbyathleten und Profisportler insgesamt 430 Höhenmetern, die jeweils einmal in der Disziplin Skibergsteigen, Paragleiten, Mountainbiken und Skifahren oder Snowboarden bezwungen werden müssen.

Die Sportler gehen dabei an ihr Limit. Das Rise&Fall ist für viele ein Wettkampf, bei dem sie nicht nur gegen internationale Spitzensportler ankämpfen, sondern auch gegen den inneren Schweinehund. Das Besondere am Bewerb ist die Atmosphäre, die Luft knistert vor Anspannung und die Fans sorgen alljährlich für Stimmung und Festivalfeeling. Bis 12 Uhr können die Zuschauer beim Warm-up das Renngelände selbst unter die Lupe nehmen. Das Mitfiebern und Hautnah-Gefühl lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Der Startschuss fällt um 13 Uhr am Auslauf der Ahorn-Talabfahrt. Der Eintritt ist frei.

Erstmals gibt es neben dem Bewerb die so genannten „Outdoor Guiding Days". Dabei verraten von Freitag bis Sonntag Profis kostenlos Tipps und Tricks zu den vier Disziplinen Skitour, Paraglide, Bike und Ski. Anmeldungen sind unter www.riseandfall.at möglich. (TT)