Wieder Spielertausch – keine Weihnachtsruhe bei den Haien

Die Profi-Cracks des HC Innsbruck schritten am Freitag im internen Kreis zur Weihnachtsfeier mit ihren Familien. Ganz so idyllisch wird die Stimmung vor dem nächsten Match gegen Zagreb am kommenden Dienstag in der Tiwag-Arena aber nicht bleiben: Denn der Klub wird einen neuerlichen Wechsel vollziehen und muss einen Legionär (möglicherweise ein Stürmer) heute über seine Vertragsauflösung informieren. Das ist dann nach den beiden Torhütern Matt Climie (CAN) und Janne Juvonen (FIN) sowie Kurzzeit-Gast Jonathan Carlsson (SWE) der vierte Import, der in dieser Saison vorzeitig wieder die Haie verlässt.

Der neue Mann wird schon heute beim Training am Eis stehen. Weil Zagreb aus finanziellen Gründen viele Cracks nicht mehr halten kann, steht Verteidiger Tomas Kudelka bei den Haien ante portas. Der 31-jährige Tscheche, der auch einige Auftritte im Teamdress absolvierte, soll die löchrige Defensive der Haie stabilisieren.

Heute kommt mit Tomas Kudelka ein neuer Kollege. - Imago

Dank einer Ausnahmegenehmigung für die Anzahl der noch möglichen Tauschvorgänge (Zagreb wird die Möglichkeit eingeräumt, die Legionärs-Abgänge durch Spieler mit kroatischer Staatsbürgerschaft zu ersetzen) können die Bären vorerst in der Erste Bank Liga weiterspielen. Gestern stand der Rest des Kaders gegen Znojmo beim 1:7 auf verlorenem Posten. (lex)