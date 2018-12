Sieben ÖSV-Adler müssen in die Quali, Tournee ohne Schlierenzauer

Innsbruck – Die Spatzen pfiffen es schon länger von Dächern, jetzt ist es fix: Die am 30. Dezember in Oberstdorf startende Vierschanzentournee wird ohne Gregor Schlierenzauer in Szene gehen. Der zweifache Tournee-Gewinner und erfolgreichste Springer des Weltcups arbeitet mit ÖSV-Cotrainer Florian Liegl von Grund auf an einer neuen Sprungtechnik und benötigt noch Zeit, um diese zu stabilisieren. Die Heim-WM in Seefeld und Innsbruck ist das große Ziel des 28-Jährigen.

Unterdessen verteilte ÖSV-Cheftrainer Andras Felder die ersten Tickets für die Tournee: Stefan Kraft, Daniel Huber und Michael Hayböck sind aufgrund ihrer Top-Ten-Platzierungen in der laufenden Saison für Oberstdorf gesetzt.

Manuel Fettner, Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Markus Schiffner, Ulrich Wohlgenannt, Thomas Hofer und Stefan Rainer werden beim Continental-Cup in Engelberg am 27. und 28. Dezember eine interne Qualifikation um die drei noch offenen ÖSV-Startplätze austragen. (TT.com)