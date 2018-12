Japaner Kobayashi: Vom Faulpelz zum Tournee-Favoriten

Von Susann Frank

Innsbruck – Mit der Einsicht kam der Aufstieg in die Skisprung-Weltspitze. „Als Ryoyu Kobayashi verstanden hat, mehr machen zu müssen, als nur Porsche zu fahren, ist er gut geworden“, erklärt Janne Väätäinen. Der Finne betreut den derzeitigen Seriensieger seit 2015 als Heimtrainer in Japan und hatte mit dem 22-Jährigen bezüglich Training so seine liebe Müh. Kobayashi mag schnelle Autos, fährt einen gebraucht gekauften SUV des deutschen Sportwagen-Herstellers und sauste früher lieber über die Straßen, als vermehrt in der Schanzenspur Fahrt aufzunehmen.

Doch seit der Wintersaison 2016/2017 gibt der Sohn eines Sportlehrers mehr Gas im Training. Warum? „Er war bei allen Weltcups am Start und hat keinen einzigen Punkt gemacht. Das war ihm seine größte Lehre“, erinnert sich Väätäinen. Bis dato hatte der Bruder von drei ebenfalls skispringenden Geschwistern geglaubt, Talent alleine genüge. Schließlich hatte dieser gleich bei seinem Weltcup-Debüt 2016 in Zakopane (POL) als 17-Jähriger mit dem siebten Platz in Insiderkreisen für Furore gesorgt. „Ich habe immer wieder versucht, ihn zu mehr Training zu bewegen, aber bis dahin war er darüber nicht erfreut“, gesteht Väätäinen, der Kobayashis gesamte Entwicklung genauestens verfolgt hat.

Seit 2010 lebt und arbeitet der ehemalige finnische Cheftrainer im Land der aufgehenden Sonne. Seit 2011 coacht der 43-Jährige das Team um Schanzen-Dinosaurier Noriaki Kasai (46). 2012 fiel ihm der damals 14-Jährige Kobayashi auf. Drei Jahre später beendete dieser die High School und wechselte ins Kasai-Team. Und seit dem Frühling 2017 kann Väätäinen anständig mit dem „Naturburschen“, wie er ihn bezeichnet, üben. Wie es zu dem Spitznamen kommt? „Weil er eine natürliche Begabung hat, die andere Athleten definitiv nicht haben.“ Er sei glücklich, mit so einem großen Talent in Sapporo zusammenarbeiten zu dürfen.

Daraus resultiere auch, dass der zweitjüngste Kobayashi-Sprößling derzeit technisch einen Schritt besser sei als die anderen im Skisprung-Zirkus. „Seine Hocke und seine Art, den Radius zu nützen, ist sehr speziell“, sagt Väätäinen. Auch Österreichs Cheftrainer Andreas Felder bezeichnet ihn als „Supertalent“. Und Stefan Horngacher, der Kamil Stoch die vergangenen zwei Saisonen zum Tournee-Sieg coachte, betont, dass kein anderer im Feld so schnell wie der Japaner nach dem Absprung die optimale Flugposition einnehmen könne.

Zeitplan der 67. Vierschanzentournee: 1. Station, Oberstdorf (GER): Samstag, 29. Dezember 16.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 30. Dez., 16.30 Uhr: Springen, Schattenbergschanze 2. Station, Garmisch-Partenkirchen: Montag, 31. Dezember, 14 Uhr: Qualifikation

Dienstag, 1. Jänner, 14 Uhr: Springen, Olympiaschanze 3. Station, Innsbruck: Donnerstag, 3. Jänner, 14 Uhr: Qualifikation

Freitag, 4. Jänner, 14 Uhr: Springen, Bergiselschanze 4. Station, Bischofshofen: Samstag, 5. Jänner, 17 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 6. Jänner, 17 Uhr: Paul-Außerleitner-Schanze Fernseh-Zeiten: Die TV-Sender ORF eins sowie Eurosport übertragen jede Qualifikation und jedes Springen der Tournee live (ARD und ZDF wechseln sich ab). Vorjahressieger: Kamil Stoch. Der Pole konnte erstmals nach Sven Hannawald (GER/2002) alle vier Springen gewinnen.

Deutschlands und Norwegens Erfolgstrainer Werner Schuster und Alex Stöckl notierten ihn nach dem Sommer-Grand-Prix (siebter Gesamtrang) für den Winter auf der Siegerliste. Dass Kobayashi dort angekommen ist, ist laut Väätäinen auch dessen neuem Körpergefühl zu verdanken: „Er weiß jetzt, wann ein Sprung gut werden kann und wann nicht.“ Darum traut er ihm trotz noch fehlender Stabilität und seiner Unerfahreinheit zu, als erster Japaner die Tournee zu gewinnen.

Das Rampenlicht sieht der Heimtrainer jedoch als größte Gefahr. „Er weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Ich bin neugierig, wie er in vorderster Front überleben wird“, sagt Väätäinen. Die Tage vor dem Tournee-Rummel hat der vierfache Saisonsieger jedenfalls zurückgezogen in der Heimat verbracht. Gelebt hat er dort nach europäischer Uhrzeit, um den Körper beim Anflug auf die Tournee nicht zu schwächen. Einer Anpassung bedarf es nur in Sachen Medienwelt. „Hierzulande gehen die Medien sehr liebenswert mit den Sportlern um. Sogar Kasai hat immer noch Probleme mit kritischen Fragen“, verrät der Finne, der durch die Heirat mit einer japanischen Frau die Kultur noch mehr verstehen gelernt hat.

Er hofft, dass der lebenslustige Artist, der in Kobayashi stecke, der gerne performe und den DJ spiele, hilfreich sein werde. „Er genießt das Leben. Was er auch macht, er hat dieses spitzbübische Lächeln eines kleinen Jungen im Gesicht“, sagt Väätäinen. Seinen Worten ist Sympathie zu entnehmen. Aber auch Respekt. Denn in dem 1,74 Meter großen Skispringer stecke ein enormer Siegeswillen. Nicht umsonst ist sein größtes Vorbild Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer. Kein Wunder also, wenn Väätäinen abschließend meint: „Konditionell kann er noch zulegen. Aber wenn er so weiterarbeitet, kann er über Jahre einer der besten Skispringer der Welt werden.“