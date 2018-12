Dornbirn wartet: Ein Derby kommt bei den Haien selten allein

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Vier Tore in einem Spiel? Eine Leistung, die selbst für einen Offensiv-Spieler wie Mario Lamoureux eine Besonderheit darstellt. „Das ist mir mit sieben Jahren das letzte Mal passiert. Es war natürlich ein tolles Erlebnis“, präsentierte sich der US-Amerikaner auch einen Tag nach dem 5:3-Derbyerfolg gegen Salzburg noch dementsprechend euphorisiert.

Doch auch der 30-Jährige weiß: „Es war ein Schritt nach vorne, aber den müssen wir gegen Dornbirn fortsetzen.“ Nach dem Westderby ist nämlich vor dem Westderby: Schon heute (19.15 Uhr) kommen die Bulldogs aus Vorarlberg in die Tiwag-Arena. Mit einem Sieg könnten die inzwischen auf Rang zehn abgerutschten Tiroler nach Punkten mit den Dornbirnern gleichziehen. Im bisherigen Saisonverlauf waren die Bulldoggen aber deutlich bissiger als die Haie: In zwei Spielen setzte es ebenso viele Niederlagen. „Wir waren in beiden Partien das bessere Team, haben uns zuhause und in Vorarlberg aber um den Lohn der Arbeit gebracht. Das gilt es nun zu ändern. Unser Erfolg führt weiter nur über die gesicherte Defensive“, streicht Florian Pedevilla die Bedeutung der eigenen Defensivreihe hervor. Und die hat gegen Salzburg durchaus einen ordentlichen Job gemacht:

... nach dem Match präsentierte sich der US-Amerikaner beim Kuscheln mit Töchterchen Moxia Maria (3 Monate) wieder streichelweich. - gepa

„Das Team hat sehr hart gearbeitet. Vor allem defensiv haben wir endlich wieder einmal aufgeräumt“, wusste auch Vierfach-Torschütze Lamoureux mit dem Blick in den Rückspiegel, was den entscheidenden Faktor für den Überraschungs-Sieg gegen den Champions-League-Halbfinalisten darstellte.

Viel leichter wird es heute jedoch nicht: Schließlich ist Dornbirn eines der Teams der Stunde in der Erste Bank Eishockey Liga. Die Vorarlberger gewannen am Stefanitag 1:0 bei Meister Bozen, feierten vier Siege in Serie und haben in den vergangenen vier Spielen gerade einmal drei Gegentore kassiert.