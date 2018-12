Shiffrin knackte mit Semmering-Sieg Slalom-Rekord von Marlies Raich

Semmering - Mikaela Shiffrin gewann am Samstag auch den vierten Slalom der Saison. Am Semmering distanzierte die 23-jährige US-Amerikanerin die Riesentorlaufsiegerin von Freitag, Petra Vlhova, um 0,29 Sekunden. Rang drei ging an die Schweizerin Wendy Holdener (+0,38). Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger (0,75) schaffte als Vierte ihr bestes Weltcupresultat.

Shiffrin ist mit ihrem 36. Weltcuperfolg im Slalom nun auch alleinige Disziplinen-Rekordhalterin vor der ehemaligen ÖSV-Läuferin Marlies Raich (Schild). "Als ich klein war, wollte ich die beste Skifahrerin der Welt werden. Ich habe immer Marlies zugeschaut. Wie sie im Slalom gefahren ist, war sensationell", schwärmte Shiffrin beim ORF-Interview. "Ohne Marlies wäre ich nicht hier. Ich habe zwar ihren Rekord gebrochen, für mich wird aber sie immer die beste Slalomfahrerin bleiben."

Die meisten Siege im Slalom-Weltcup der Damen 1. Mikaela Shiffrin (USA) 36 Siege

2. Marlies Raich (Schild (AUT) 35

3. Vreni Schneider (SUI) 34

4. Erika Hess (SUI) 21

5. Janica Kostelic (CRO) 20

6. Anja Pärson (SWE) 17

(ohne City Events und Parallelrennen)

Liensberger weinte dem verpassten Podestplatz keine Träne nach. Im Gegenteil: Die 21-jährige Vorarlbergerin kostete die Bombenstimmung am Zauberberg aus: "Unglaublich, was die Fans hier für einen Lärm machen. Gratulation an die Top drei, die gilt es zu schlagen. Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden." Zweitbeste Österreicherin wurde am Samstag Katharina Truppe (1,58) als Fünfte, Katharina Huber landete auf Rang 21.

Für die Ski-Damen geht es ebenso wie für die Herren bereits am Neujahrstag mit einem Parallelslalom in Oslo weiter. Im Gesamtweltcup baute Shiffrin ihren Vorsprung auf die erste Verfolgerin Vlhova auf 466 Punkte aus. (TT.com)