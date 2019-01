Haie wollen heute ihre weiße Weste behalten

Innsbruck – Mit guten Vorsätzen starten die Innsbrucker Haie heute (16 Uhr) ins neue Jahr. In der Erste Bank Eishockey Liga haben die Cracks von Headcoach Rob Pallin gegen RB Salzburg den „Grand Slam“ im Visier. Alle drei bisherigen Saisonduelle gegen die Bullen gingen an die Haie – das soll auch diesmal im Volksgarten so bleiben.

„Wir haben in den letzten drei Spielen gezeigt, dass wir am Leben sind. Seit Weihnachten spielen wir wieder mit der nötigen Leidenschaft und geben uns dadurch die Chance auf den Sieg“, weiß Coach Pallin, der trotz der knappen 1:3-Niederlage in Bozen mit der Darbietung seines Teams nicht unzufrieden war. Eine Steigerung wird heute gegen Salzburg nötig sein, um wieder Punkte einfahren zu können. „Irgendwie ist es ein komisches Gefühl, denn Salzburg ist im Halbfinale der Champions League. Dass wir mit unserer durchwachsenen Saison bereits drei Siege gegen die Bullen einfahren konnten, ist kurios“, schüttelt Pallin ungläubig den Kopf.

Stürmer Mario Lamoureux will den Schwung aus den ersten Saisonduellen in den Volksgarten mitnehmen. „Vor knapp einer Woche haben wir drei Punkte geholt, diese wollen wir nun verdoppeln. Es braucht aber wieder den Gang an unser Leistungslimit.“ Ob Verteidiger Philipp Lindner spielen kann, entscheidet sich erst kurz vor dem ersten Bully. (TT)