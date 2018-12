Haie wollen heute nachlegen: Der Derbys dritter Teil

Von Alois Moser

Innsbruck – Aller guten Dinge sind drei: Nach dem 5:3 gegen Salzburg und dem 5:1 gegen Dornbirn soll heute im letzten Teil des nachweihnachtlichen Derby-Triplepacks für die Innsbrucker Haie der dritte Sieg her. „Vielleicht hat es nun endlich klick gemacht“, hofft Goalgetter Andrew Yogan. Aber nicht nur der US-Amerikaner hat Blut geleckt.

Sondern auch Philipp Lindner – und das in doppelter Hinsicht. Nach einem schmerzhaften Bandencheck gegen Dornbirn spielte der 23-Jährige die Partie mit lädiertem Gesicht zu Ende. Die anschließende Diagnose kam nicht unerwartet: „Meine Nase ist gebrochen“, erzählte der naturgemäß etwas gedämpft klingende Verteidiger, der die Vorbereitung auf das Gastspiel in Südtirol nicht auf dem Eis, sondern mit dem Eisbeutel bestreitet. „Natürlich hoffe ich, dass ich spielen kann“, haut Lindner so schnell nichts um: „Die Nase ist weit weg vom Herzen. Eher ist die Frage, ob die Schwellung so weit zurückgeht, dass ich Luft bekomme.“

Apropos Luft: Diese blieb den Innsbruckern beim letzten Aufeinandertreffen in der Bozner Eiswelle definitiv weg. 0:4 lagen die Haie gegen die Füchse bereits zurück, ehe am Ende einer furiosen Aufholjagd noch ein 8:5-Sieg heraussprang. „Wir müssen in Bozen besser starten als beim letzten Mal, denn noch einmal wird uns so eine Aufholjagd nicht gelingen“, befürchtet Angreifer Daniel Wachter. „Wir haben genug Selbstvertrauen, um auch aus Bozen wieder etwas mitzunehmen“, schlägt Lindner in die gleiche Kerbe. Denn aller guten Dinge sind bekanntlich drei ...