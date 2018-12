Kraft nach Quali-Sieg bei Tournee: „Das hat echt gut getan“

Sie haben die Qualifikation für den Auftakt gewonnen. Für viele kam das überraschend. Wie haben Sie das Ganze erlebt?

Kraft: Mit dem habe ich ja auch nicht gerechnet nach den verkorksten Trainingssprüngen davor. Das hat echt gut getan. Jetzt werde ich richtig nervös sein, weil die grüne Siegerlinie weiter unten ist. Ich brauche das aber.

Bisher lief Ihre Saison noch nicht rund. Den Auftakt in Oberstdorf haben Sie jedoch schon zweimal gewonnen. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt an den Start?

Kraft: Ich weiß, wenn die Tournee losging, war ich eigentlich immer top drauf, egal was vorher war. Die Tournee hat mir einfach immer Spaß gemacht, ist immer gut gelaufen. Und sie ist einfach etwas anderes, das hat diese Veranstaltung schon oft bewiesen.

Aufgrund Ihrer positiven Erfahrungen, Ihres Gesamtsieges 2015 und Ihres Könnens werden Sie immer noch als Mitfavorit gesehen. Was sagen Sie dazu?

Kraft: Mir wäre lieber, ich wäre Top-Favorit. Aber es sind einfach noch Unsicherheiten da. Ich kann nicht sagen, dass ich um das Stockerl mitspringe. Dass ich nicht Tournee-Sieger werde, das traue ich mich zu sagen. Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi sind so stark, so konstant, zu ihnen haben mir bis jetzt immer einige Meter gefehlt. Aber ich werde alles probieren.

Was trauen Sie sich zu?

Kraft: Ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Aber sicherer wäre ich mir, wenn ich schon öfter am Stockerl gestanden wäre. Ich hoffe, dass mir jetzt einmal im Wettkampf der Knopf aufgeht und das Selbstvertrauen über die Tournee kommt – das ist schon möglich.

Mit welchem Ergebnis wären Sie zufrieden?

Kraft: Ich will in Bischofs­hofen noch in einer aussichtsreichen Position sein und dort würde ich auch gerne am Stockerl stehen. Egal ob im Einzelspringen oder in der Gesamtwertung. Ich möchte unbedingt in Österreich wieder am Stockerl stehen. Von daher muss ich in Oberstdorf schon gut hupfen. Und wenn ich bei der Tournee am Stockerl stehe, dann bin ich schon sehr zufrieden.

Ist es eigentlich möglich, sich die Hochgefühle von früheren Tourneen vor dem Springen herzuholen?

Kraft: Nein, das ist ganz etwas anderes. Ich kann mich noch gut an den Sieg von vor zwei Jahren im Einzelspringen erinnern oder daran, dass ich vergangenen Winter nach dem ersten Durchgang geführt habe und im zweiten auf Platz vier zurückgefallen bin. Das gibt mir ein irrsinnig gutes Gefühl. Ich weiß, ich komme nach Oberstdorf und es hat gepasst. Und ich bin mir sicher, dass ich hier gute Leistungen bringen werde. Wofür es dann reicht, weiß ich nicht.

Sie mussten im vergangenen Jahr bei der Tournee oft für die schlechten Ergebnisse der Teammitglieder geradestehen. Das hat Energie gekostet. Was haben Sie daraus gelernt?

Kraft: Was lerne ich daraus? Dass manchmal der Trainer die Antwort geben muss und ich oft einmal selber nicht weiß, woran es gelegen ist oder was schuld ist. Ich werde mich aber nie verstecken. Auf keinen Fall! Wo ich etwas sagen kann, werde ich etwas sagen.

Dann sagen Sie uns, wer Ihr Top-Favorit ist?

Kraft: Kobayashi. Weil er ab und zu noch eine Kurve im Flug einbaut und er trotzdem noch über die grüne Linie des Führenden kommt. Da stimmt einfach alles zusammen. Wenn er über Weihnachten nicht zu viel Sushi in Japan gegessen hat, dann ist er mein Favorit (lacht).

Wie haben Sie sich denn zu Weihnachten gestärkt?

Kraft: Mit Rind-Stroganoff. Dazu gab es Spinatspätzle und Blaukraut. Aufgetankt bin ich auf jeden Fall.

Und was ist mit Ihren Dysbalancen im Oberschenkel?

Kraft: Vor der Saison war der linke Oberschenkel noch wie Beton und der rechte hat sich wie Pudding angefühlt. Das war anstrengend, das habe ich in den Griff bekommen. Jetzt stehe ich in der Früh auf, habe wieder Energie und kann voll drauflosbolzen. Das brauche ich, um gut skizuspringen.

Das Gespräch führte Susann Frank