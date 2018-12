„König“ Björndalen dankte vor 46.000 Fans auf Schalke ab

Gelsenkirchen – Sieg beim Legenden-Abschied: Das Südtiroler Biathlon-Duo Dorothea Wierer und Lukas Hofer gewann die 17. Auflage der World Team Challenge auf Schalke. Im Schlusssprint siegte Hofer vor dem deutschen Verfolger Simon Schempp. Die Augen der über 46.000 Zuschauer in der Arena auf Schalke waren gestern jedoch bei ihrem Abschiedsrennen auf Ole Einar Björndalen und seine Frau Darja Domratschewa gerichtet. Für den schönsten Moment des Abends sorgte dabei der Deutsche Benedikt Doll, der Björndalen auf der Zielgeraden an der Hand nahm und ihm bei der Zieldurchfahrt zu Platz drei den Vortritt gab. Während des Show-Bewerbs war die Biathlon-Legende kurzzeitig sogar in Führung gelegen.

Bei der World Team Challenge, die in einem Massenstart und anschließender Verfolgung ausgetragen wurde, belegte das ÖSV-Duo ­Lisa Hauser und Dominik Landertinger Platz fünf. Der Russe Anton Schipulin, der ebenfalls sein letztes Karriererennen absolvierte, kam mit Partnerin Ekaterina Yurlova-Percht auf Rang acht ins Ziel. Für das mit insgesamt 156.000 Euro dotierte Rennen gab es keine Weltcuppunkte, die Superstars Martin Fourcade (FRA) und Johannes Thingnes Bö (NOR) fehlten.

Dafür strahlte „Biathlon-König“ Björndalen umso heller. „Es ist eine schöne Möglichkeit, sich von den Fans zu verabschieden“, sagte der 44 Jahre alte Norweger, der seit vielen Jahren in Obertilliach (Osttirol) wohnt. Der Rekord-Olympiasieger und Weltmeister sowie Domratschewa hatten ihre erfolgreichen Karrieren nach der Vorsaison beendet und sind in diesem Winter nicht mehr am Start, stattdessen widmen sie sich dem Familienleben mit der zweijährigen Tochter Xenia. „Wir haben aufgehört mit dem Leistungssport. Aber nachdem wir uns für einen Start auf Schalke entschieden haben, trainierten wir etwas fleißiger. Aber nur einmal, nicht mehr zweimal am Tag“, berichtete Björndalen.

Seinem geliebten Biathlon-Sport wünscht er für die Zukunft alles Gute. „Der Verband hat in der Vergangenheit vieles richtig gemacht, Biathlon hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt“, sagte der Norweger und hob die hervorragende Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen hervor. In Richtung Weltverband IBU wünscht er sich ein „knallhartes Vorgehen“ gegen Doping. (dpa, TT)