1:3-Niederlage: Haie verpassten den Hattrick gegen Bozen

Von Tobias Waidhofer

Bozen – Die Haie kämpften, kratzten und bissen – doch der dritte Derbysieg in Serie wollte gestern in der Bozner Eiswelle einfach nicht gelingen. Der Titelverteidiger gewann mit 3:1. Für die Tiroler bleibt aber wenig Zeit, die eigenen Wunden zu pflegen. Denn schon am Neujahrstag (16 Uhr) muss die Pallin-Truppe nach Salzburg und kann dort die eigene Derbybilanz wieder aufbessern. „Es war eine sehr enge Partie“, analysierte Abwehrspieler Flo Pedevilla.

„Bozen, wir kommen“, hatte der Haie-Fanklub nach dem jüngsten 5:1-Sieg gegen Dornbirn skandiert. Und die Hai-Society hat Wort gehalten, knapp 300 Nordtiroler Anhänger machten sich gestern auf den Weg über den Brenner, um die Haie in der Bozner Eiswelle zum dritten Derby-Sieg in Folge zu führen.

Diese Mission mussten die Innsbrucker aber ohne Philipp Lindner antreten. Der Nationalspieler, der sich ja gegen Dornbirn nach einem harten Bandencheck die Nase gebrochen hatte, erhielt kein grünes Licht der Ärzte, obwohl der 23-Jährige selbst gern aufgelaufen wäre. Dass Lindner außerdem für seine Geste gegen den Dornbirner Übeltäter Dominic Haberl eine 500-Euro-Strafe wegen Unsportlichkeit kassierte, sorgte gestern für zusätzliches Kopfschütteln.

Aber zurück auf das Eis, wo die heimischen Südtiroler in der 6. Minute im Powerplay durch DeLuca in Führung gingen. In der Folge sollte es hin und her gehen – auch die Haie hatten ihre Chancen – bis Ondrej Sedivy in der 19. Minute mit etwas Glück für das 1:1 sorgte.

Das Match hatte zu Beginn des zweiten Abschnitts richtig an Fahrt aufgenommen. Die Goalies auf beiden Seiten liefen aber in dieser Phase zur Höchstform auf. In der 26. Minute vergab John Lammers im Powerplay die große Chance auf die Innsbrucker Führung.

Dann wurde Bozen immer besser und es war vor allem Haie-Keeper Luka Gracnar, der die Südtiroler lange an den Rand der Verzweiflung brachte. Aber nur, bis Matt Mackenzie in der 36. Minute doch noch der 2:1-Führungstreffer gelang. Ein Treffer, der nicht unverdient war.

Doch der HCI ist nicht mehr mit jener Truppe, die kurz vor Weihnachten 1:8 in Fehervar untergegangen war, zu vergleichen. Und so blieb das Spiel auch im Schlussabschnitt ein äußerst enges. Richtig große Chancen konnten die Nordtiroler aber auch nicht mehr kreieren. Im Gegenteil: Petan fixierte mit einem Empty-Net-Treffer den 3:1-Endstand. „Bozen war phasenweise überlegen, aber wir waren bis zum Schluss im Spiel. Seit Weihnachten ist ein Ruck durch das Team gegangen“, schloss Pedevilla.