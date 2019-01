Loitzl: „Ich bin immer mit einem Grinser im Gesicht herumgelaufen“

In den vergangenen Jahren ist es ruhig um Ihre Person geworden – was machen Sie?

Loitzl: Ich habe die Landwirtschaft (Bad Mitterndorf, Anm.) von meinen Eltern übernommen und bin jetzt Vollzeit-Erwerbsbauer. Nein, ganz so ist es dann doch nicht – meine Eltern haben fast alles an Grünfläche verpachtet und der Nachbar unseren Stall gemietet –, also bleibt für mich nur wenig Fläche, die ich im Sommer bewirtschafte, dazu kommt Forstarbeit. Es gibt immer etwas zu tun. Aber es bleibt auch viel Zeit für meine Familie, für meine Kinder. Das schätze ich sehr, weil ich früher immer nur unterwegs war.

Mit dem Skispringen haben Sie gar nichts mehr am Hut?

Loitzl: Nachdem ich 2015 am Kulm meinen Rücktritt erklärt habe, bin ich einen Monat später mit dem B-Kader zum Continental-Cup gefahren und habe mir angesehen, wie es wäre, als Trainer zu arbeiten. Es war eigentlich sehr interessant, doch wollte ich das nicht so auf die Schnelle machen. Dafür hätte ich auch die Trainerausbildung gebraucht und wäre wieder so viel unterwegs gewesen. Das wollte ich aber nicht. Dann ist die Zeit schnell vergangen, man ist sehr schnell weg vom Geschehen. Irgendwann war der Schritt zurück kein Thema mehr für mich.

Wann waren Sie das letzte Mal an einer Schanze?

Loitzl: Das war vergangenes Jahr am Kulm, das Fliegen wurde damals abgesagt. Ich verfolge die Szene, informiere mich und schaue mir ab und zu ein Springen im Fernsehen an. Ich leide mit den ehemaligen Kollegen mit, wenn es nicht funktioniert, und freue mich über Erfolge.

Heute vor zehn Jahren haben Sie beim Neujahrsspringen in Garmisch Ihren ersten Weltcupsieg gefeiert ...

Loitzl: Ja, angeblich war es bei meinem 222. Weltcupspringen. Ob die Zahl wirklich stimmt, weiß ich nicht. Für die Medien war es halt eine „fesche Zahl“.

In der Saison ist Ihnen damals endlich der Knopf aufgegangen. Was war anders?

Loitzl: Im habe damals im Sommer mit Nik Huber im B-Kader sehr intensiviert trainiert. Entscheidend war auch mein Ski-Wechsel von Fischer auf Atomic: Es war zufällig die absolut richtige Wahl, denn der Ski hat super zu mir gepasst. Gleich zum Saisonstart wurde ich Zweiter in Kuusamo, bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg folgten dann zwei weitere zweite Plätze. Da habe ich erstmals gemerkt, dass nicht mehr viel auf meinen ersten Sieg fehlt. Ich hatte eine gute Basis: Die Technik, die körperliche Fitness und das gesamte Setup – da hat einfach alles gepasst.

Und dann stand die Tournee vor der Tür.

Loitzl: Simon Ammann und Gregor Schlierenzauer waren die Favoriten und wollten unbedingt gewinnen – und ich habe im Hintergrund immer wieder reingeschnuppert. In Oberstdorf wurde ich dann Zweiter und Cheftrainer Alex Pointner meinte: Hätte ich einen besseren Telemark gesetzt, hätte ich gewonnen. Viele haben mich später darauf angesprochen, dass ich mit einem Sieg in Oberstdorf auch den Grand Slam geholt hätte. Doch wer weiß, was passiert wäre, wenn ich in Oberstdorf wirklich gewonnen hätte ...

Dann kam Garmisch und Ihr allererster Triumph. Was haben Sie damals gefühlt?

Loitzl: Das war schon sehr emotional. Jeder will einmal gewinnen und ich war ja schon so lange dabei. Damals hat alles von ganz alleine funktioniert – ich war im Flow-Zustand. Rückblickend kann ich sagen, es hat damals einfach sein sollen. Ich habe später immer wieder versucht, diesen Zustand nochmals zu erreichen – doch so, wie in diesen zehn Tagen, war es nie wieder. Mit Ausnahme der WM, die zwei Monate nach der Tournee in Liberec stattfand und wo ich noch Gold auf der Normalschanze geholt habe.

Das Selbstvertrauen war nach Ihrem Sieg in Garmisch bestimmt riesengroß.

Loitzl: Ich bin immer mit einem Grinser im Gesicht herumgelaufen, weil ich wusste, dass nichts schiefgehen kann. Erst ab Innsbruck habe ich ergebnisorientiert zu denken begonnen. Da war mir plötzlich klar, dass ich die Tournee tatsächlich gewinnen kann.

Und dann kam das Finale in Bischofshofen.

Loitzl: Alle haben nur darüber geredet, ob es sich für mich ausgehen wird. Ich hatte 15,8 Punkte Vorsprung und war mir sicher, dass es klappen würde. In der Qualifikation bin ich bewusst etwas kürzer gesprungen, weil ich am nächsten Tag auf keinen Fall als Letzter springen, sondern vorlegen wollte. Am Finaltag habe ich beim Probedurchgang meinen Sprung komplett überdreht, landete nur bei 125 Metern, Ammann jedoch bei 140. Dann kam Nik Huber zu mir und sagte: „Du musst beim Sprung ein bisschen mehr Luft mit dem Oberkörper hereinlassen.“ Das war nur ein kleiner, aber schlussendlich entscheidender Hinweis.

Ihr Sprung im ersten Durchgang wurde von der Jury mit der Traumnote fünf mal 20,0 bewertet.

Loitzl: Da dachte ich mir nur: „Bist du deppert.“ Aber irgendwie war das dann wie in Garmisch einfach alles zu viel für mich. Die fünf mal 20,0 waren aber schon etwas ganz Besonderes und heute sprechen mich die Leute mehr auf diesen Sprung als auf den Tourneesieg an.

Was zählt für Sie rückblickend mehr: der Tourneesieg oder doch der WM-Titel?

Loitzl: Ganz klar der Tourneesieg, weil es für meine Persönlichkeitsentwicklung viel prägender war. Und bei der WM hast du nur ein Springen, bei der Tournee brauchst du mehr Konstanz. Außerdem habe ich mit meinem Triumph eine jahrelange Durststrecke der Österreicher bei der Vierschanzentournee beendet und war zugleich der Initiator einer Serie von sieben weiteren Gesamtsiegen in Folge.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Loitzl: In einer Loge in Wimbledon mit einem Glas Sekt und Erdbeeren und schaue meinem Sohn beim Tennisspielen zu. Nein, im Ernst: Ich weiß es nicht. Ich genieße jetzt mein Leben, reiße mir beruflich keinen Haxen aus und bin auch froh darüber, weil ich die Zeit mit meinen Kindern nützen kann. Ich bin sehr dankbar für mein Leben.

Das Gespräch führte Alexander Tagger (Kleine Zeitung)