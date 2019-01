Fraglich, ob Haie nach Höller angeln

Innsbruck – Mit Alex Höller, der von den Dresdner Eislöwen freigestellt wurde, wäre ein alter Bekannter für die Innsbrucker Haie frei. „Ein Tiroler, der zurückkehren will, ist immer ein Thema. Aber unsere finanziellen Mittel sind in dieser Saison am Plafond“, erklärt HCI-Vorstand Norbert Ried. Nach der vorzeitigen Vertragsauflösung von Levko Koper (CAN) wäre im Angriff ja ein Plätzchen frei. „Es gibt Gespräche“, bestätigte Ried, dass es mit Höllers Management Kontakt gibt. Im Wissen, dass das Ganze mit Blick auf die wackelnde Play-off-Qualifikation und die gebeutelte Vereinskassa ein Hochrisikospiel ist.

Der 34-jährige Tiroler war nach einer durchwachsenen Saison bei den Dresdner Eislöwen („Zuerst war ich verletzt und es ist kaum etwas zusammengelaufen“) zum Jahresende freigestellt worden. Eben dort, wo er in der Vorsaison mit 53 Punkten noch ein Top­scorer in der zweiten deutschen Eishockeyliga war. Auch die Jahre zuvor hatte er in Dresden und bei den Eispiraten Crimmitschau kräftig aufgezeigt.

„Im ersten Moment war die Trennung in Dresden im Kopf nicht leicht. Ich bin das erste Mal in meiner Karriere in so einer Situation“, meldete sich Höller aus Deutschland zu Wort. Das Telefon läute seit der Vertragsauflösung in den letzten beiden Tagen quasi ununterbrochen: „Die gute Nachricht ist, dass es viele Anfragen gibt. Das bestätigt, dass ich in den letzten Jahren nicht alles falsch gemacht habe.“ Als zweifacher Familienvater der beiden Töchter Zoej (3 Jahre) und Sadie (9 Monate) schwingen bei Höller neben Gattin Janine auch private Überlegungen mit: „Alleine und als Single wäre die Situation anders. Aber ich muss natürlich abwägen, was das Beste für meine Familie ist.“

Eine Rückkehr in die Heimat würde dem Routinier, der von 2009 bis 2015 bei den Innsbruckern unter Vertrag stand, gefallen. Ob’s zum Comeback im Haie-Trikot kommt, scheint dennoch fraglich. (lex)