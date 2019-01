Bergiselspringen: Viel Schnee, wenig Fans, kein Training

Von Susann Frank

Garmisch, Innsbruck – Das Thema Schnee am Bergisel ist ein leidiges und diese Saison ein besonders schwieriges. Aufgrund von zu wenig Schnee konnte die Skisprung-Nationalmannschaft den Heimvorteil im Vorfeld der Tournee nicht nutzen. Doch aufgrund der Vorhersage (starker Schneefall) hat OK-Chef Alfons Schranz jetzt dennoch alle Hände voll zu tun. Zehn bis 15 Zentimeter waren für die gestrige Nacht angesagt. Eine Menge, die des Wintersportlers Herz vor Freude höherschlagen lässt. Bei den Helfern löst das indes Schweißausbrüche aus – vor Anstrengung. In mühevoller Arbeit muss die weiße Pracht von Anlauf, Auslauf und vor allem von den vielen Treppen und Tribünen-Stufen entfernt werden.

„Wir haben uns Gott sei Dank einen Pool an Helfern angelegt, der jetzt rekrutiert wurde“, erklärt Schranz. 30 bis 50 Personen sollten heute ab den frühen Morgenstunden im Einsatz sein. Schranz: „Die Stufen sind das Problem, die Schanze und der Aufsprunghügel selber nicht.“ Aus dem Landeplatz der Skispringer schieben die Pistenraupen die Überdosis an weißem Pulver einfach weg. Die weitere Schnee-Vorhersage von zwei bis fünf Zentimetern zum Wettkampftag bereitete dem erfahrenen OK-Chef auch am Neujahrstag keine Kopfschmerzen:

„Die tun uns nichts“, winkt Schranz ab. Und fügt guten Mutes hinzu: „Für das Springen ist kein Wind gemeldet, das ist wichtig.“ Die Fans können sich am 4. Jänner (14 Uhr, ORF eins) auf einen fairen Bewerb und einen Bergisel im schönsten Winterkleid einstellen. Damit sich das Stadion mit seiner besonderen Lage jedoch als Hexenkessel präsentieren kann, müssen noch mehr Karten verkauft werden. Von 22.500 Karten waren bis zum 31. Dezember 2018 nur 14.300 Tickets vergriffen. „Über Nacht sind noch ein paar weggegangen, aber nicht viele“, sagt Schranz.

Bergisel OK-Chef Alfons Schranz. - Thomas Boehm / TT

Bliebe es so, würden die überschaubaren Erfolge der österreichischen Skispringer mit der Zuschauermenge einhergehen. Und der Absturz der ÖSV-Adler beim Neujahrsspringen wird den Absatz nicht ankurbeln. Dadurch, dass der Deutsche Markus Eisenbichler als Zweiter jedoch noch im Rennen um den Gesamtsieg ist, darf man auf einen Ansturm der Nachbarn hoffen. Beide Bewerbe in Bayern waren schließlich ausverkauft. Dabei wurde heimische Unterstützung den flügellahmen ÖSV-Adlern sicher guttun. Noch bleibt Zeit, dass auch die heimischen Fans zugreifen.

Zu spät scheint es hingegen für den Heimvorteil der besten heimischen Skispringer durch Trainingseinheiten auf der Großschanze zu sein. Weil Seefeld zu wenig Schnee lieferte, konnte sich das Team von ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder weder vor noch nach Weihnachten für die Tournee einspringen. Selbiges zeichnet sich jetzt schon hinsichtlich der nordischen Ski-Weltmeisterschaft ab 19. Februar in Seefeld ab – und wie oft vergessen wird: Die WM ist auch in Innsbruck. Die Schanze wird laut Mario Stecher aufgrund einer Regel des Internationalen Ski-Verbandes FIS ab Anfang Februar für jegliches Training gesperrt. Und davor ist laut dem Sportlichen Leiter der ÖSV-Nordischen sehr fraglich, ob einmal der volle Weltcup-Kalender oder die Schneebedingungen eine WM-Generalprobe (Einzel- und Teambewerb) zulassen. Stecher: „Das ist am Bergisel nun einmal sehr abhängig vom Wetter. Und es wird schwierig, einen Termin zu finden“, erklärt der Steirer. Nachsatz: „Natürlich ist das schade.“