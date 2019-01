Gracnars Hochform baut alle im Haifischbecken auf

Von Alex Gruber

Innsbruck – Der 3:2-Overtime-Erfolg in Salzburg war der dritte Haie-Sieg in den letzten vier Spielen. Und Luka Gracnar musste dabei insgesamt nur achtmal – ein Treffer ging ins leere HCI-Tor – hinter sich greifen. In Salzburg konnte der 25-jährige Goalie auf eine bärenstarke Fangquote von 95,7 Prozent verweisen, schon in Bozen (93,8 %) und zuhause beim 5:1 gegen Dornbirn (94,7) war er jenseits jener 90 Prozent, die sich Cheftrainer Rob Pallin von einem Torhüter in der Erste Bank Eishockeyliga erwartet.

„Wenn er diese Form hält, werden wir noch viele Spiele gewinnen. Ich bin auch glücklich, wenn er sich bei 90 Prozent einpendelt“, streut Pallin seinem Schlussmann Rosen, um gleichzeitig dem seit Weihnachten eingesprungenen Tormann-Trainer Mitch O’Keefe (CAN) zu danken: „Ein großer Anteil gebührt auch ihm.“

Auf der wichtigsten Position scheint bei den Haien wieder die Sonne. Was auch ein Verdienst der Vorderleute ist. „Wir arbeiten wieder so hart wie vor zwei Jahren. Wir spielen wieder mit jenem Herz und Charakter, was man braucht, um in dieser Liga Spiele zu gewinnen“, lobt Pallin das Kollektiv, das in den letzten Partien auch im Penaltykilling wieder gut funktionierte.

Auf Platz sieben, den Fehervar (52 Punkte) hält, fehlen den Haien (45) zehn Runden vor Ende des Grunddurchgangs sieben Zähler, vorerst hat man nur Znojmo (8. Rang/49) und Dornbirn (9./47) im Visier. „Wir können nicht auf die anderen, sondern nur auf uns selbst schauen“, unterstreicht Pallin. Nachsatz: „Es sind noch 30 Punkte für jedes Team zu vergeben.“

Eine Rückkehr von Alex Höller, der in Deutschland bleiben wird, kommt nicht zustande. „Aufgrund finanzieller und organisatorischer Gründe ist das kurzfristig nicht realisierbar“, erklärt HCI-Vorstand Norbert Ried, bevor morgen (19.15 Uhr) Bozen im Derby in der Tiwag-Arena gastiert.