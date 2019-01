Graz 99ers verpflichteten Schweden Johansson

Die Graz 99ers gaben am Donnerstag die Verpflichtung eines neuen Verteidigers bekannt. Der Tabellenzweite der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) holte den Schweden Karl Johansson vom CHL-Vorjahresfinalisten Växjö Lakers in die steirische Hauptstadt. Johansson (25) brachte es in dieser Saison in der schwedischen Liga auf 18 Spiele und war zuletzt an den Zweitligisten IK Oskarshamn verliehen. (APA)