Kläbo gewann auch fünfte Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf

Tour de Ski in Oberstdorf - Ergebnisse

Herren, 15 km Verfolgung Skating: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 35:07,5 Min. - 2. Sergej Ustjugow (RUS) +0,4 Sek. - 3. Alexander Bolschunow (RUS) 1:08,2 Min. - 4. Sindre Björnestad Skar (NOR) 1:41,5 - 5. Simen Hegstad Krüger (NOR) 1:42,5 - 6. Francesco De Fabiani (ITA) 1:56,9. Keine Österreicher am Start.