Kobayashi Quali-Sieger, acht ÖSV-Adler am Bergisel mit dabei

Innsbruck — Die ersten Sieger bei der Quali für das Bergiselspringen waren bereits Donnerstagfrüh die Organisatoren. Ein Hilferuf über die sozialen Medien am Mittwochabend hatte Wirkung gezeigt. Zahlreiche Schneeschaufler legten Hand an und befreiten das Adlernest über Innsbruck von der weißen Pracht, die der Schneesturm der vergangenen Tage mit sich gebracht hatte. So konnte die Qualifikation wie geplant über die Bühne gehen.

Diese entschied einmal mehr Ryoyu Kobayashi für sich. Der japanische Tournee-Leader setzte sich mit seinem Sprung auf 126,5 m mit 126,2 Punkten vor dem Tschechen Roman Koudelka (124,5 m/123,7) und dem Norweger Johann Andre Forfang (127,5 m/123,5) durch. Der haushohe Favorit schnappte sich auch den 5000-Euro-Scheck für den Quali-Sieg. Kobayashis Hauptkonkurrent in der Tourneewertung, der Deutsche Markus Eisenbichler, musste sich mit Rang 32 begnügen.

"Es war heute nicht einfach von den Wetterbedingungen her. Aber diesen Kampf muss ich annehmen - auch am Freitag", zeigte sich Kobayashi zufrieden. "Ryoyu ist wieder ein Super-Sprung gelungen. Ich habe heute einmal eine 'Gurke' eingebaut", war Eisenbichler enttäuscht. Probleme sieht der DSV-Athlet keine: "Das passiert bei so vielen Sprüngen am Stück. Für morgen bin ich auf jeden Fall zuversichtlich."

Huber knapp am Quali-Stockerl vorbei

Als bester Österreicher landete Daniel Huber (126,0 m/120,7 Punkte) auf Rang vier. Stefan Kraft gelang nach dem Absturz in Garmisch-Partenkirchen, als er im ersten Durchgang ausschied, mit Rang neun (120,5 m/117,3 Punkte) Wiedergutmachung.

Neben den beiden wohl aussichtsreichsten Kandidaten auf einen rot-weiß-roten Spitzenplatz schafften auch Philipp Aschenwald (19.), Michael Hayböck (26.), Clemens Aigner (27.), Jan Hörl (37.), Manuel Fettner (46.) und Clemens Leitner (50.) den Sprung in den Hauptbewerb.

Ryoyu Kobayashi war auch in Innsbruck der Beste, holte sich den Quali-Sieg. - APA

Weniger gut lief es hingegen für Andreas Kofler. Der 34-jährige Tiroler scheiterte bei seinem Comeback im Skisprung-Weltcup als 61. ebenso wie seine ÖSV-Teamkollegen Markus Schiffner (54.), Thomas Hofer (58.) und David Haagen (60.).

"Es ist für jeden ein beruhigendes Gefühl, der dabei ist. Es war für die nationale Gruppe am Anfang mit Rückenwind und kurzem Anlauf nicht so leicht", zog ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder Bilanz. Ob das Heimpublikum am Freitag (14.00 Uhr/live ORF eins) zusätzlich beflügeln kann? "Hoffentlich, ich habe aber auch schon erlebt, dass die Erwartungshaltung bremst. Deshalb warten wir das Ergebnis morgen ab und müssen jetzt keine großen Kampfansagen machen."

Das Wetter sollte am Freitag nicht zum Spielverderber werden. Laut Prognosen erwarten die Skisprungfans im Bergisel-Oval Schneefall und Minusgrade, aber kein Wind. Tickets sind im Vorverkauf und an den Tageskassen noch erhältlich. (pim)