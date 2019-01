Kobayashi flog allen am Bergisel davon, Kraft in Innsbruck Zweiter

Innsbruck — Ryoyu Kobayashi fliegt unaufhaltsam dem Sieg bei der Vierschanzentournee entgegen. Der 22-Jährige holte sich mit Sprüngen auf 136,5 und 131,0 m am Freitag auch in Innsbruck den Tagessieg. Damit fehlt ihm nur noch ein Triumph in Bischofshofen, um als dritter Skispringer nach Sven Hannawald (01/02) und Kamil Stoch (17/18) den Grand Slam perfekt zu machen. Bereits in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hatte der Japaner schon vom obersten Stockerl gejubelt. Hinter dem Saison-Dominator belegten ÖSV-Adler Stefan Kraft und der Norweger Andreas Stjernen die Plätze zwei und drei.

"Daheim auf dem Stockerl zu stehen, fühlt sich an wie ein Sieg", zeigte sich Stefan Kraft zufrieden. Das ständige Auf und Ab - zuletzt in Garmisch schied der 25-Jährige im 1. Durchgang aus - will der Salzburger hinter sich lassen: "Das Wellental lassen wir jetzt einmal hoffentlich hinter uns. Ich freue mich schon auf Bischofshofen."



Kobayashis Konkurrenten um den Tourneesieg stürzten vor 17.000 Zuschauern im Bergisel-Oval ab: Der Deutsche Markus Eisenbichler wurde nur 13. und liegt in der Tourneewertung bereits 45,5 Zähler hinter dem japanischen Überflieger - eine kleine Skisprung-Welt. Der Pole Dawid Kubacki fiel im zweiten Durchgang mit Windpech gar auf Rang 18 zurück. Stjernen übernahm von ihm mit 49,7 Punkten Rückstand auf Kobayashi Platz drei.

Bester Österreicher im gut gefüllten Bergisel-Oval: Stefan Kraft. - APA

Österreichs Skispringer betrieben nach der Pleite in Garmisch-Partenkirchen am Neujahrstag vor heimischem Publikum Wiedergutmachung: Neben Kraft landeten auch Daniel Huber (14.), Manuel Fettner (16.), Michael Hayböck (21.), Philipp Aschenwald (23.) und Weltcup-Debütant Jan Hörl (29.) in den Punkterängen. (TT.com)