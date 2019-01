Detroit Red Wings und Vanek unterlagen NHL-Champ Washington

Detroit – Die Detroit Red Wings mit dem Österreicher Thomas Vanek kassierten am Sonntag in der NHL die siebente Niederlage in ihren jüngsten acht Spielen. Detroit unterlag vor 19.500 Zuschauern in der heimischen Little Caesars Arena den Washington Capitals mit 2:3. Der NHL-Champion drehte im Schlussdrittel durch Travis Boyd (47.) und Michal Kempny (57.) die Partie.

Die Arizona Coyotes, weiter ohne dem am Auge verletzten Michael Grabner, fertigten die New York Rangers mit 5:0 ab. (APA)

NHL-Ergebnisse: Detroit Red Wings (mit Vanek) - Washington Capitals 2:3, Arizona Coyotes (ohne Grabner/verletzt) - New York Rangers 5:0, Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 4:5, Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 3:2, Winnipeg Jets - Dallas Stars 5:1, Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 0:4, Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 3:5.