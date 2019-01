Black Wings trennten sich von Trainer Troy Ward

Linz – Die Black Wings Linz haben sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Trainer Troy Ward getrennt, der US-Amerikaner wurde am Montag freigestellt. Assistenzcoach Mark Szücs übernimmt das Amt bei dem Verein der Erste-Bank-Eishockey-Liga (EBEL) interimistisch. Die Clubführung begründete die Entscheidung in einer Aussendung mit dem Wunsch nach einer richtungsweisenden Änderung.

„Wir schätzen die Arbeit, die Troy Ward bei uns geleistet hat, sehr“, sagt Linz-Präsident Peter Freunschlag. „Der Grund für die Freistellung ist unser Wunsch nach einer richtungsweisenden Veränderung in der sportlichen Stoßrichtung.“ Ward war zu Beginn der Saison 2017/18 nach Linz gekommen, führte die Linzer bis ins Play-Off-Halbfinale und stand am Sonntag zum 102. und letzten Mal an der Bande. Linz liegt nach 18 Siegen in 36 Runden in der aktuellen Saison auf Platz 6. (APA)