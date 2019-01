Ski-Weltcup: Kitzbühel und St. Anton sagen Schnee den Kampf an

Kitzbühel, St. Anton – Das für Donnerstag geplant gewesene erste Training für die Damen-Weltcup-Abfahrt in St. Anton am Arlberg (Samstag) wurde am Dienstag abgesagt. Grund sind die absehbaren Schneefälle, die eine rechtzeitige Fertigstellung der Karl-Schranz-Rennpiste am Kapall unmöglich machen. Das erste Training ist nun für Freitag geplant.

Bis zu zwei Meter hoch türmten sich am Montag die Neuschnee-Massen auf der berüchtigten Streif und dem Ganslernhang, als rund 40 Arbeiter das ruhigere Wetter nutzten und sich daran machten, den Schnee von der Piste zu räumen. Noch ist Zeit bis zu den 79. Hahnenkamm-Rennen (21. bis 27. Jänner). Doch weniger Arbeit dürfte es nicht werden. „Es ist unglaublich, was sich an Schnee angesammelt hat. Wir haben noch einiges zu tun, bis alles passt“, erklärte Neo-Rennleiter Mario Mittermayer-­Weinhandl. (TT)