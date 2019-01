Ski-Weltcup: St. Anton und Kitzbühel sagen Schnee den Kampf an

Kitzbühel, St. Anton – Das für Donnerstag geplant gewesene erste Training für die Damen-Weltcup-Abfahrt in St. Anton am Arlberg (Samstag) wurde am Dienstag abgesagt. Grund sind die absehbaren Schneefälle, die eine rechtzeitige Fertigstellung der Karl-Schranz-Rennpiste am Kapall unmöglich machen. Das erste Training ist nun für Freitag geplant.

„Es wäre eine Sisyphus-Arbeit“, erklärte Peter Mall, warum man angesichts der aktuellen Wettersituation mit Wind und viel Neuschnee erst in der Nacht auf Donnerstag mit dem Aufstellen der Sicherheitszäune beginnen wird. „Wir lassen es jetzt einmal schneien und werden versuchen, am Mittwoch den ganzen Tag mit den Maschinen den Schnee aus der Strecke zu räumen“, sagte der Generalsekretär der Arlberg-Kandahar-Rennen. Ab Mitternacht könne dann mit dem Errichten der Zäune begonnen werden, so Mall.

„Nicht das erste Mal, dass es hier schneit“

Wenn das Wetter mitspielt, soll am Freitag dann zumindest ein Trainingslauf möglich sein. Dass derzeit im Land Lawinenstufe 4 herrscht, ist den Arlbergern natürlich bewusst. „Die Situation wird aber immer zusätzlich auch von unserem Lawinenwarndienst beurteilt“, so Mall. „Wir sind vorbereitet und wissen, wie man mit so etwas umgeht. Es ist nicht das erste Mal, dass es hier schneit. Und angesagte Revolutionen finden oft auch nicht stattfinden“, hofft Mall, dass das derzeit extreme Winterwetter im Alpenbereich am Wochenende gemäßigter ist.

Da ist in St. Anton am Samstag (12.1.) eine Abfahrt und am Sonntag (13.1.) ein Super-G geplant. Nachdem 2016 wegen zu wenig Schnee abgesagt hatte werden müssen, erschwert nun zu viel vom Weiß die ersten Weltcup-Rennen in der „Wiege des alpinen Skilaufs“ seit 2013. Sie stehen unter dem Motto „skiing is coming home“. Eintrittskarten sind gleichzeitig auch Tickets für die Zuschauer-Sonderzüge aus Innsbruck und Bregenz.

Auch Kitzbühel hat viel zu tun

Bis zu zwei Meter hoch türmten sich am Montag die Neuschnee-Massen auf der berüchtigten Streif und dem Ganslernhang, als rund 40 Arbeiter das ruhigere Wetter nutzten und sich daran machten, den Schnee von der Piste zu räumen. Noch ist Zeit bis zu den 79. Hahnenkamm-Rennen (21. bis 27. Jänner). Doch weniger Arbeit dürfte es nicht werden. „Es ist unglaublich, was sich an Schnee angesammelt hat. Wir haben noch einiges zu tun, bis alles passt“, erklärte Neo-Rennleiter Mario Mittermayer-­Weinhandl. (TT)