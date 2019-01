Sensationell! Hirscher triumphiert zum achten Mal in Adelboden

Adelboden - Marcel Hirscher hat den Riesentorlauf in Adelboden gewonnen und damit seinen bereits achten Sieg in der Schweizer Skistation geholt. Der Österreicher siegte Samstag dank Laufbestzeit 0,71 Sekunden vor dem Halbzeit-Führenden Henrik Kristoffersen (NOR). Es war Hirschers 66. Weltcupsieg. Slalom-Spezialist Marco Schwarz erreichte trotz hoher Startnummer 67 als 7. seine klar beste RTL-Platzierung.

"Wenn man berücksichtigt, dass Kristoffersen im ersten Lauf viele Fehler gemacht hat, hatte ich auch Glück mit meiner Fahrt. Im zweiten Durchgang bin ich ein anderes Setup gefahren. Ein unglaublicher hoher Poker, der aufgegangen ist", freute sich Hirscher.



Der geschlagene Norweger streute seinem österreichischen Kontrahenten Rosen: "Ich habe gekämpft, aber im Zielhang hatte ich keine Kraft mehr. Marcel ist der beste Skifahrer in der Welt, vielleicht können wir ihn irgendwann mal bekämpfen." (APA/TT.com)