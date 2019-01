Letztes Update am So, 13.01.2019 14:11

Europameisterin! Herzog eroberte bei Vierkampf-Sprint Gold

An Vanessa Herzog führt bei der Eisschnellauf-EM in Klobenstein im Vierkampf-Sprint kein Weg vorbei. Die Tirolerin sicherte sich in eindrucksvoller Manier die Goldmedaille.