ÖSV-Biathleten nach Aufholjagd in Oberhof noch Staffel-Dritter

Oberhof – Dank einer starken Aufholjagd feierten Österreichs Biathleten einen Weltcup-Podestplatz in der Staffel. Das Herren-Quartett in der Formation Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Julian Eberhard landete am Sonntag in Oberhof mit einer Strafrunde (sieben Nachlader) auf Rang drei. Der Sieg ging überlegen an Russland (0+6) vor Frankreich (1+8/1:01).

Die Österreicher holten den dritten Podestplatz in dieser Saison, den ersten in der Staffel seit dem Holmenkollen-Bewerb im März 2018. Schon am Mittwoch steht mit dem 10-km-Sprintbewerb der Herren in Ruhpolding das nächste Rennen auf dem Programm.

Für Österreichs Damen verlief der Staffel-Bewerb hingegen alles andere als erfreulich. Das ÖSV-Team gab nach einem Sturz von Startläuferin Lisa Hauser auf. Die Tirolerin blieb zum Glück unverletzt, ihr Gewehr wurde beschädigt. Der Sieg bei schwierigen Wind- und Streckenbedingungen ging an Russland. Deutschland wurde 33,5 Sekunden dahinter vor Tschechien Zweiter. (APA)