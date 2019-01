Letztes Update am Mi, 16.01.2019 13:57

Weltverband IBSF sperrte Russen um ehemaligen Spitzenpilot Subkow

Für Subkow endet die Sperre in zwei Jahren am 18. Dezember 2020. Der Präsident des russischen Bob-Verbandes darf an keinem Wettkampf teilnehmen und keine Funktionärstätigkeiten - national wie international - ausüben.