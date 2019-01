Erster Weltcupsieg für Siebenhofer, Tirolerin Venier in Cortina Dritte

Cortina d'Ampezzo - Zwölf Jahre mussten die ÖSV-Abfahrerinnen auf einen Sieg in Cortina warten. 2007 gewann Renate Götschl auf der "Tofana", heute durfte zum ersten Mal Ramona Siebenhofer über einen Weltcupsieg jubeln. Die Steirerin setzte sich im Ersatzrennen für die vor einer Woche in St. Anton am Arlberg abgesagten Abfahrt vor der Slowenin Ilka Stuhec (+ 0,40 Sekunden) und der Tirolerin Stephanie Venier (+ 0,46) durch. Mit Tamara Tippler (7./+ 0,75) und Cornelia Hütter (9./+ 0,79), die nach einer Knorpelverletzung im Knie ihr Comeback feierte, landeten noch zwei weitere ÖSV-Damen in den Top Ten.

"Ich kann es nicht beschreiben, was gerade passiert. Ich bin jetzt mindestens zehn Mal so nervös wie am Start. Ich freue mich unglaublich über meine Fahrt. Wenn man mit Startnummer 17 bei grün abschwingt, hat man viel richtig gemacht. Ich konnte heuer bei den Rennen immer meine Bestleistung abrufen, das war in der Vergangenheit nicht so. Aktuell stimmt einfach alles", freute sich Siebenhofer im ORF-Interview.

Für eine andere Rückkehrerin lief es nicht nach Wunsch. US-Star Lindsey Vonn musste sich bei ihrem ersten Saisonrennen mit Rang 15 (+ 1,19) begnügen. (TT.com)