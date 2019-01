Europameisterin! Flock eroberte auf der Heimbahn in Igls Gold

Igls – Janine Flock holte am Freitag zum dritten Mal EM-Gold im Skeleton. Die Tirolerin setzte sich in Igls vor der Russin Jelena Nikitina durch, es war insgesamt bereits die siebente EM-Medaille in Folge für die 29-Jährige. Vor heimischem Publikum hatte Flock noch nie Gold erobert, auch ein Weltcup-Sieg in Innsbruck war ihr noch nicht vergönnt gewesen.

„Ich bin richtig happy“, jubelte Flock im Ziel. „Beim Start hatte ich Probleme, in der Bahn habe ich dann aber das Zündschnürdl gefunden.“ Ihr Erfolgsgeheimnis auf der holprigen Bahn? „Heute musste man sich perfekt auf den Schlitten draufspannen. Die perfekte Linie konnte man nicht fahren.“ (TT.com)