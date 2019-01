Kriechmayr bremste Feuz aus und holte sich den Sieg in Wengen

Wengen – Sechstes Herren-Rennen im Kalenderjahr 2019, sechster rot-weiß-roter Sieg! Vincent Kriechmayr war bei der Abfahrt in Wengen am Samstag eine Klasse für sich und trug sich erstmals in dieser Saison in die Siegerliste ein. Der 27-jährige Oberösterreicher verwies den Schweizer Top-Favoriten Beat Feuz (+ 0,14 Sekunden) und den Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+ 0,52 Sekunden) auf die weiteren Podestränge.

„Ich bin mit meinem Rennen sehr zufrieden. Wenn die Zeit im Ziel grün aufleuchtet und Feuz und Svindal schon herunten sind, dann hat das eine Aussagekraft“, beschrieb Kriechmayr die Momente nach der Zieleinfahrt. „Ein besonderer Dank gilt meinem Servicemann, der heute super Arbeit geleistet hat“, streute der nun vierfache Weltcup-Sieger seinem Betreuer Rosen. „Nach Kitzbühel ist Wengen das zweitwichtigste Abfahrtsrennen - das ist eine große Genugtuung“, sagte Kriechmayr.

„Den habe ich die ganze Saison schon ganz oben auf dem Zettel gehabt“, zeigte sich der Zweitplatzierte, Beat Feuz, wenig überrascht. „Technisch ist er momentan einer der Besten, wenn nicht der Beste“, führte der Schweizer weiter aus. Im Abfahrtsweltcup baute Feuz seinen Vorsprung auf 91 Punkte aus. Neuer Zweiter ist nun Kriechmayr.

Mayer und Franz schieden aus

Für die restlichen ÖSV-Läufer lief es nicht nach Wunsch. Matthias Mayer und Max Franz schieden aus. Hannes Reichelt riss knapp 1,5 Sekunden Rückstand auf und wurde als zweitbester Österreicher 13. „Das ist sehr schade, da hätte heute eine gute Platzierung herausgeschaut“, ärgerte sich Franz, der in der Zielkurve spektakulär stürzte, dabei aber unverletzt blieb.

Zur tragischen Figur wurde der Italiener Emanuele Buzzi, der mit Rang sechs sein erstes Top-Resultat einfuhr. Im Ziel kam der 24-Jährige völlig ausgepowert zu Sturz und rutschte unter die Werbebande. Nach minutenlanger Behandlung wurde Buzzi mit dem Verdacht auf eine schwere Beinverletzung abtransportiert. (pim)