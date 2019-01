Promis, Partys und Podestkampf: Kitzbühel ist in Partylaune

Von Harald Angerer

Kitzbühel — Es ist sozusagen die fünfte Jahreszeit in Kitzbühel. In der Stadt am Hahnenkamm läuft die Zeitrechnung etwas anders. Das Jahr dauert in Kitzbühel nicht bis zum 31. Dezember, sondern bis zum Rennwochenende auf Streif und Ganslernhang. Ab dann beginnt erst das neue Jahr.

Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den großen Sportevent. Nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich ist das Hahnenkammrennen das Highlight in Kitzbühel. Wenn sich die Skistars dem wilden Ritt über die Streif stellen, dürfen auch die prominenten Zaungäste nicht fehlen. So sind die VIP-Karten schon seit Monaten ausverkauft. Viele bekannte Gesichter haben sich für das Skispektakel angemeldet. Seit einigen Jahren bereits Stammgast ist Arnold Schwarzenegger. Die Gerüchte verdichten sich, dass Schwarzenegger auch heuer wieder zumindest auf der VIP-Tribüne die Ski­artisten anfeuern wird.

Die Top 5 der Hahnenkamm-Partys Weißwurstparty: Schon zum 28. Mal lädt Balthasa­r Hauser am Freitag ab 19 Uhr zum Weißwurstzuzeln in den Stanglwirt.

Schon zum 28. Mal lädt Balthasa­r Hauser am Freitag ab 19 Uhr zum Weißwurstzuzeln in den Stanglwirt. KitzRaceParty: Besonders exklusiv gefeiert wird am Samstagabend ab 21 Uhr im KitzRaceClub am Fuße der Streif.

Besonders exklusiv gefeiert wird am Samstagabend ab 21 Uhr im KitzRaceClub am Fuße der Streif. Hummerparty: Zu einem Fixstern am Kitzbüheler Partyhimmel hat sich die Hummerparty im Hotel Kitzhof am Samstag um 19 Uhr entwickelt.

Zu einem Fixstern am Kitzbüheler Partyhimmel hat sich die Hummerparty im Hotel Kitzhof am Samstag um 19 Uhr entwickelt. Schnitzelparty: Natürlich lädt auch Rosi Schipflinge­r wieder in ihre Sunnbergstub'n zur Schnitzelparty am Samstag ab 19 Uhr.

Natürlich lädt auch Rosi Schipflinge­r wieder in ihre Sunnbergstub'n zur Schnitzelparty am Samstag ab 19 Uhr. Kitz'n'Glamour Party: Zum bereits 15. Mal gibt's die Kitz'n'Glamour Party. Sie findet heuer am Freitag ab 21 Uhr im Take Five statt.

Von Becker bis Baumgartner

Doch auch sonst liest sich die Gästeliste so mancher Part­y wie das Who's who. Fixstarter ist seit Jahren der ehemalige Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone, US-Botschafter Trevor Traina und natürlich Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier. „Wenn etwas nicht ausgelassen wird, dann das Hahnenkammrennen. Ich freue mich schon sehr drauf", sagte er gegegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Ihr Kommen zugesagt haben zudem Formel-1-Superstar Sebastian Vettel aus Deutschland, das Volksmusikpärchen Marianne & Michael, der deutsche Rapper Kay One, Laszlo Maletzky, Matthias Mangiapane & Hubert Fella.

Gehören schon zu den Stammgästen von Balthasar Hauser im Stanglwirt: Andreas Gabalier und Arnold Schwarzenegger. - gepa steiner

Die Zahlen hinter dem Spektakel Die kleine Stadt am Hahnenkamm macht sich wieder bereit für an die 100.000 begeisterte Skifans und Tausende weitere Partygäste. Neben den Vorbereitungen auf der Strecke wird auch seit Tagen fleißig am Zielraum und der Infrastruktur gearbeitet. Nicht weniger als 172 Groß-Lkw sind in den vergangenen Tagen nach Kitzbühel gerollt, um das notwendige Material zu liefern. Nicht weniger als 29 TV-Türme wurden aufgestellt. Um die Fernsehübertragung und den reibungslosen Ablauf der Rennen sicherzustellen, sind 26 Kilometer Hybridkabel am Hahnenkamm vergraben. Über 40 Kameras sorgen für das Livebild. Heuer wird das Hahnenkammrennen erstmals auch im chinesischen Staatsfernsehen übertragen. Dazu kommt noch eine Glasfaser-Ringleitung mit etwa 100 Kilometern Kabel. 55 Bürocontainer sind in Position gebracht worden und elf Videoleinwände werden aufgestellt. Weiters sind 42 WC-Container an den Fuß der Streif geliefert worden.

Nicht nur beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel anzutreffen ist Mario Barth, der ebenso mit von der Partie sein wird wie Schauspieler Ralf Möller, Cora Schumacher, Boris Becker und natürlich die unvermeidbaren Geissens.

Auch ehemalige und aktuell­e Sportstars lassen sich das Treiben rund um die Streif und die Hahnenkammrenen nicht entgehen. Wie z. B. Skikaiser Franz Klammer, Extremsportler Felix Baumgartner, die ehemalige deutsche Schwimmkönigin Franziska von Almsick, F1-Pensionist David Coulthard, der ehemalige Skisuperstar Bode Miller und Karl Schranz. Dazu kommen die Kitzbüheler Skilegenden Ernst Hinterseer, Hias Leitner und klarerweise auch der letzte Kitzbüheler Sieger am Ganslernhang, Schlagerstar Hansi Hinterseer.

Strache kommt nicht

Angesagt hat sich weiters das „Gourmet Couple" Österreichs, Martina und Karl Hohenlohe. Die beiden verfügen ja auch über eine Wohnung in der Region. „Für Kitzbühel ist es ein großes Kompliment, dass so viele bekannte Persönlichkeiten beim Hahnenkammrennen dabei sein wollen", sagt TVB-Präsidentin Signe Reisch. Hier würde gemeinsam gefeiert.

Unklar ist, ob auch Verena Pooth (r.) wieder mitfeiert. - Agency People Image

Die Zahlen hinter dem Spektakel Insgesamt sind es bis zu 750 Mitarbeiter von 36 Firmen und Helfer, die drei Wochen lang mit dem Auf- und Abbau beschäftigt sind. Zum Einsatz kommen dabei zwei Pistenmaschinen für Transporte, acht Maschinen für die Präparierung, weiters 39 Schneefräsen, sieben Skidoo und fünf Quads. Für die Sicherheit sorgen neben der Exekutive auch Security-Dienste. In der Piste kommen hier 58 Personen zum Einsatz, im Zielgelände sind es bis zu 500 Personen, die insgesamt an die 5800 Stunden absolvieren. Insgesamt werden am Wochenende 550.000 Euro an Preisgelder ausgeschüttet, dabei können sich die Sieger von Slalom und Abfahrt jeweils über 74.000 Euro freuen. Schon seit Jahren sind auch die Flying Bulls mit ihrer Flugshow dabei, heue­r mit neun Flugzeugen und Hubschraubern. Dabei können sich die Kitzbüheler heute oder morgen über ein­e Extrashow freue­n, denn die Piloten üben die Überflüge.

Auskünfte über mögliche Gäste in ihrem Hotel gibt Reisc­h aber natürlich nicht. Das würde diskret behandelt. Fix scheint nur, dass Vizekanzler Heinz-Christian Strach­e nicht unter den Gästen ist. Er habe laut Kitzbüheler Skiclub bereits abgesagt wie auch Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Zu kurz kommen wird die Politik am Hahnenkammwochenende aber dennoch nicht, denn heuer wird es erstmals drei Landeshauptmann-Empfänge geben. Neben Tirols Landeshauptmann Günther Platter lädt auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einem Empfang. Schon seit Jahren findet dieser Empfang, eingeführt von Erwin Pröll, alle zwei Jahre am Fuße der Streif statt. Neu ist allerdings heuer, dass auch das Land Steiermark einen offiziellen Empfang im Rahmen der Hahnenkammrennen geben wird.