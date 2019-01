Dürr für die Heim-WM in Seefeld kein Thema

Von Florian Madl

Innsbruck – Der ehemalige ÖSV-Langläufer Johannes Dürr (31), im Zuge der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi (RUS) des Dopings überführt, löste mit seiner offenen Dokumentation in der deutschen ARD allerhand aus. Die zuständige Staatsanwaltschaft München hat ein Ermittlungsverfahren wegen Anwendung von Dopingmethoden eingeleitet.

Der Österreichische Skiverband – in dem Bericht sollen Betreuer die Praktiken Dürrs unterstützt haben – erwartet sich die Nennung von Hintermännern, was der Langläufer bislang verabsäumte: „Das Thema beginnt beim Athleten selber“, meinte Dürr. Es gehe um Mechanismen und Zwänge im Leistungssport, die Nennung von Hintermännern würde die Diskussion „in die falsche Richtung“ lenken. Johannes Dürr hatte nach der Dopingsperre einen Comebackversuch angekündigt, Ziel sei die anstehende Heim-WM in Seefeld 2019 (ab 16.2.). Zuletzt war der Niederösterreicher mit mäßigem Erfolg bei Europacuprennen unterwegs, am kommenden Wochenende wollte er seine Vorbereitung beim Tannheimer Ski-Trail fortsetzen. Allein: In den Nennlisten tauchte der Melker bis gestern nicht auf.

Für den Österreichischen Skiverband, der für die Nominierung zuständig ist, kommt ein Start Dürrs bei der Heim-WM jedenfalls nicht in Frage: „Von Markus Gandler (Sportlicher Leiter, Anm.) wurde mir mitgeteilt, dass dieser Läufer sportlich weit weg sei“, hielt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel fest.