Kraft: „Die Handbremse hat sich endlich gelöst“

Innsbruck – Zur Ruhe kam Stefan Kraft erst gestern Nachmittag: beim Eintreffen daheim im Pongau. Dem 25-Jährigen bleibt nur heute Zeit, seinen Sieg von Zakopane (POL) gemütlich Revue passieren zu lassen. Schon morgen brechen er und das ÖSV-Skisprung-Team zum anstehenden Weltcup in Japan auf. Warum der Doppel-Weltmeister auch vier Wochen vor der Heim-WM gerne die beschwerliche Reise auf sich nimmt und was sein erster Saisonsieg in ihm ausgelöst hat, verrät er im TT-Interview.

665 Tage ohne Sieg – wie erleichtert sind Sie nach dem Erfolg in den Flieger eingestiegen?

Stefan Kraft: Ehrlich gesagt ist mir die Durststrecke gar nicht so lange vorgekommen. Natürlich war es etwas Besonderes, wieder ganz oben zu stehen, aber ich bin dem Sieg nicht hinterhergelaufen.

Im Gegensatz zum Winter davor. Wie sehr war diese sieglose Saison eine Lehre?

Kraft: Sie hat sicher etwas gebracht. Nach den Stockerlplätzen zuletzt habe ich mir nämlich nur gedacht: Irgendwann passiert es schon wieder. Davor war es eine Handbremse und die hat sich endlich gelöst. Jetzt spüre ich, dass es einfach wieder konstant dahingehen kann.

Sie sprechen vom viel geliebten Flow-Zustand, der die Skispringer von Erfolg zu Erfolg trägt.

Kraft: Genau.

Nach Ihrem holprigen Einstieg haben Sie hart dafür gekämpft. Kann es hinsichtlich der näherrückenden Heim-WM nicht auch von Vorteil sein, erst jetzt richtig in Fahrt zu kommen?

Kraft: Lieber wäre ich beim Auftakt in Wisla (Polen/Anm. d. Red.) schon so gesprungen. Aber da hatte ich das Selbstvertrauen noch nicht. Das hat jetzt echt seine Zeit gebraucht. Dafür fühlt es sich jetzt umso cooler an. Und ich bin froh, dass noch so viele Weltcupbewerbe bis zur WM in Seefeld sind.

Am Wochenende stehen zwei Springen in Sapporo an. Kollege Michael Hayböck bleibt daheim. Warum nehmen Sie die beschwerliche Anreise und die Zeitumstellung kurz vor der WM noch auf sich?

Kraft: Ich hatte noch nie ein Problem mit der Zeitumstellung und fühle mich körperlich wirklich fit. Und wenn es so super läuft, ist jeder Wettkampf besser als Training. Vielleicht kann ich ja noch mehr Selbstvertrauen tanken.

Wie wichtig war der zweite Platz im Teamspringen für die Mannschaft diesbezüglich?

Kraft: Der hat wirklich voll gutgetan, weil wir nicht ganz damit gerechnet hatten. Wir hatten Japan und Slowenien besser gesehen. Das gibt uns für die WM ein gutes Gefühl. Jetzt wissen wir, dass wir ums Stockerl mitspringen können.

Im japanischen Team hat auch der bisherige Überflieger Ryoyu Kobayashi Schwächen gezeigt. Zollt der 22-Jährige den Anstrengungen Tribut?

Kraft: Zakopane ist eine eigenwillige Schanze und die Japaner sind seit dem Tournee-Auftakt nach Weihnachten in Europa. Seine Sprünge werden in Sapporo sicherlich gleich wieder anders aussehen. Ich bin überzeugt, dass Ryoyu nicht eingeht, sondern diese Saison noch viele Siege feiern wird.

Was fasziniert Sie denn so an Sapporo?

Kraft: Ich finde die Japaner total cool. Sie sind so korrekt und sie verbeugen sich immer so höflich. Zudem herrscht kein Trubel an der Schanze, es ist alles ein bisschen lockerer. Und wir wohnen mitten in einer Millionenstadt, das ist ja auch eher selten. Da sieht man auch einmal etwas von der Stadt.

In der Sie Sushi essen gehen wollen, um dem Gesamtweltcupführenden Kobayashi noch näher zu kommen, wie Sie mal gesagt haben.

Kraft: Ja, das habe ich (lacht). Aber vor allem essen wir es, weil es dort so fantastisch schmeckt.

Während Sie die lockeren Bewerbe genießen, dreht sich bei den Alpinen alles ums Hahnenkammrennen.

Kraft: Das läuft bei uns zur Primetime und wir werden es sicher per Livestream verfolgen. Vincent Kriechmayr ist nach seinem Wengen-Erfolg mein Favorit. Er soll sich das Klassiker-Double holen.

Das Gespräch führte Susann Frank