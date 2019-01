Letztes Update am Do, 24.01.2019 08:47

Weltmeister Küng trat zurück, Svindal verzichtet auf zweites Training

Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel locken viele VIPs, Promis und Sternchen in die Stadt am Fuße der Streif. Beim Partyslalom durch Kitzbühel trifft sich das “Who is Who“ zwischen Zielhang und Innenstadt zum Feiern.