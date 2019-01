Zukunft der Hahnenkamm-Rennen: Wohin geht die Reise in Kitz?

Von Florian Madl

Kitzbühel — „Es gibt Zeitabschnitte, da passiert viel", erklärt Michael Huber. Der Präsident des Kitzbüheler Skiclubs schwelgt gerne in der Vergangenheit und denkt bei diesen Worten an das Jahr 1997: Hahnenkamm-Express, Zielhaus, Sanierung Slalomhang und parallel dazu die Olympia-Bewerbung — damals wurde der KSC förmlich runderneuert. Oder 2010: Beschneiungsteich, Parallel-Streif. Oder 2014: Eine mobil­e Lichtanlage stellte die Basis für ein Nachtrennen dar, das der Deutsche Felix Neureuther gewann.

Und 2019? Oder 2020? „Momentan sind wir, was Investitionen anbelangt, auf Standby", meint KSC-Präsident Huber. Man wolle in den Sport investieren, sieben Vereinsmitglieder bei der Nordischen Junioren-Weltmeisterschaft stellen ein Lebenszeichen dar. Nordisch, wohlgemerkt. Mit der vereinseigenen Schanzenanlage wurde zuletzt ein Meilenstein gesetzt (Umbau zwischen 2006 und 2011), die Nachwuchsflaute im österreichischen Skisprung-Lager ist den Kitzbühelern (Trainer Sepp Jenewein) am wenigsten anzulasten.

Alljährlich auf- und wieder abgebaut: der Startbereich mit der Infrastruktur des Hauptsponsors. - gepa

„Wir denken an alpine Trainingsmöglichkeiten", bringt Michael Huber ein lange gehegtes Projekt zur Sprache. Ein Trainingszentrum, wie es immer wieder thematisiert wurde. Es soll den Speedfahrern ebenso zur Verfügung stehen. Und es soll auch internationale Trainingsgruppen anlocken. Irgendwann hätt­e Huber gerne wieder einen Kitzbüheler, der beim Heimrennen startet. Guido Hinterseer war 1984 der letzte, in der Kombination achtbarer Vierter. Aber das ist Ewigkeiten her und dem Großklub KSC ein echtes Anliegen. Denn im Nachwuchsbereich fruchten die Bemühunge­n trotz eines mittleren sechsstelligen Budgets nicht.

Auch das historische Starthaus, eine charmante Holzhütte im Sommer und ein opulentes Glas-Stahl-Gerüst zu Hahnenkamm-Zeiten, könnte irgendwann eine Neuausrichtung erfahren. Pläne liegen in der Schublade des ehemaligen Rennleiters Axel Naglich, zur Umsetzung des ehrgeizigen Projekts kam es allerdings nicht. An der Finanzierung (3—5 Mio. €) wär­e es nicht gescheitert, heißt es. Eher an den Vorstellungen der Beteiligten. Als Attraktio­n im Sommer mit Museum voller Devotionalien aus den Jahrzehnten Hahnenkammgeschichte wäre das Projekt gedacht gewesen. Die Club-DNA würde das zum Ausdruck bringen. Ob die Ideen des Extremsportlers „zu extrem" gewesen seien, wurde sein Nachfolger Mario Mittermayer-Weinhandl in einem Interview gefragt. Im Rahmen des Machbaren sollte man diese weiterverfolgen, lautete die Antwort. Nachsatz: „Als Bewahrer des Traditionellen sehe ich mich aber nicht, weil die Zeit weitergeht und sich auch ein Hahnenkammrennen weiterentwickeln muss."

Ein Nachtslalom? Auch den erlebte man in der langen Hahnenkamm­geschichte schon. 2014 siegte Felix Neureuther. - gepa

Der Kitzbüheler Skiclub mit seinen 10 Millionen Euro Jahresbudget, mit seiner knappen Million Einnahmen im Zuge der Rennen, will jedenfalls mit der Zeit gehen. Das jüngste Indiz: Skibergsteigen steht als neue Sektion zur Diskussion. Nur nicht stehen bleiben.