Programm in Kitzbühel komplett neu: Abfahrt bereits am Freitag

Kitzbühel - In Abstimmung mit dem Kitzbüheler Organisationskomitee änderte die Rennleitung des Internationalen Ski-Verbands (FIS) das Programm der 79. Hahnenkammrennen am Donnerstag komplett. Aufgrund der Wetterprognosen findet die Streif-Abfahrt bereits am Freitag (11.30 Uhr) statt. Bisher war die Königsdisziplin für Samstag eingeplant.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Es folgt am Samstag der Slalom (9.30 und 12.30 Uhr), ehe am Sonntag der eigentlich für Freitag geplante Super-G (13.30 Uhr) über die Bühne gehen soll. Für Samstag wird Regen und Schneefall vorausgesagt. Mit dem TT.com-Ticker seid ihr bei allen Rennen live dabei!

In Sachen Tickets gaben die Veranstalter am Nachmittag bekannt, dass die Eintrittskarten am jeweiligen Tag ihre Gültigkeit behalten. "Wenn bereits Tickets für den Samstag (früher : Abfahrt) erworben wurden, sind diese nur für Samstag (jetzt: Slalom) gültig. Somit sind alle Tickets tagesbezogen und nicht auf die Disziplin", teilte das OK-Team mit. (TT.com)