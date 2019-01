Programm, Tickets und Zuschauer: Kitzbühel erwartet schlimmsten Fall

Kitzbühel — Während in den Büros des Kitzbüheler Ski­clubs nach der Renn-Verschiebung die Telefone heiß liefen, machte Felix Neureuther andernorts das, was er am besten kann. Der deutsche Ski-Star nahm es mit Humor. „Das erste Mal in der Geschichte von Kitzbühel, dass nur 50 Prozent der Zuschauer besoffen sind und nicht 90 Prozent noch Restalkohol haben am Sonntag", blickte der 34-jährige Bayer gestern süffisant auf seinen auf morgen vorverlegten Slalom-Einsatz.

In diesem Fall hatte Neureuther die Rechnung aber ohne die Kitzbüheler Wirte gemacht, die den zahlreichen Fans auch schon heute ein Fest bereiten wollen.

Nicht ganz so locker nahmen die Entscheidung hingegen einige Fans hin. Der Grund: Die Tickets sind an den Tag, nicht an das Rennen gebunden. Heißt also: Der Abfahrts-Fan muss zwangsweise zum Slalom-Zuschauer werden. Die Karte ist am Freitag nicht gültig. „Damit macht ihr euch keine Freunde", schrieb ein User auf Facebook.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Für KSC-Präsident Michael Huber war mit der Verschiebung der „schlimmste Fall" eingetreten. „Es haben alle seit 31. Dezember gebuckelt, wir hatten zwei sehr gute Trainings hier, und dann diese Nachricht", erklärte Huber. Schlecht sieht es auch für den morgigen Slalom aus. Huber: „Wir erwarten bis zu 30 Zentimeter Schnee, der nass ist."

Hinter den Kitzbühelern standen Athleten sowie Funktionäre. „Absolut richtige Entscheidung", meinte ÖSV-Herren-­Chef Andreas Puelacher, für dessen Athleten wegen Unterkunft und Anreise kein Mehraufwand entstand. „Es geht in erster Linie um den Sport, der hat absolute Priorität", sagte FIS-Renn­direktor Markus Waldner.

Wie viele Zuschauer nun heute kommen? Die Schätzungen belaufen sich auf 25.000 bis 30.000 Zuschauer, ansonsten kommen am Super-G-Freitag um die 18.000 Fans. Der Slalom-Samstag könnte die Alberto-Tomba-Zeiten (1997/32.000 Zuschaue­r) noch übertreffen. Über genaue Vorverkaufs-Zahlen wollte der Skiclub keine Angaben machen. (rost)