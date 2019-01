Der Bolivianer aus dem Pitztal: „Die Streif ist mir nicht hart genug“

Von Roman Stelzl

Kitzbühel – 17,25 Sekunden Rückstand? Nicht weiter beunruhigend. „Ich habe ein neues Ski-Modell von Völkl ausprobiert, das hat dann nicht so gut funktioniert“, erklärte Simon Breitfuss-Kammerlander. Am Ende wurde es für den Pitztaler, der für Bolivien startet, am Donnerstag der 57. und damit letzte Rang im zweiten Abfahrtstraining von Kitzbühel.

Aber wie gesagt: alles nicht so tragisch. Der 26-Jährige nimmt sich mehr Erfahrungen, nicht Spitzenzeiten als Zielsetzung. Immerhin ist es am Freitag (11.30 Uhr, live TT.com-Ticker) sein erster Auftritt auf der berüchtigtsten Ski-Abfahrt der Welt. „Im Speed ist alles noch mehr ein Training, Kilometer sammeln“, sagt der mit 18 Jahren als Student nach Bolivien ausgewanderte Breitfuss-Kammerlander, der sich seinen Traum vom Ski-Profi anfangs in den Technik-Rennen verwirklichen wollte.

Doch seit vergangenem Jahr setzt der 1,85 Meter große Athlet aus St. Leonhard im Zwei-Mann-Team mit Papa Rainer (Trainer und Servicemann) auf den Speed-Sektor. Bei Europacup-Rennen in Saalbach-Hinterglemm holte er die nötigen FIS-Punkte. Danach ging es zum Far East Cup (Ferner Osten) nach Japan, das äußerste Russland und China. Der Lohn: Weltcup-Premieren in diesem Winter in den berühmtesten Abfahrten auf der Stelvio von Bormio (ITA/52.), unter dem Lauberhorn von Wengen (SUI/48.). Und eben in Kitzbühel.

Die Vorfreude auf das „Heimrennen“ ist groß. „Streif ist Streif. Rennen ist Rennen. Es ist richtig eisig, richtig schnell“, sagt der einzige „Tiroler“ am Start, ergänzte aber: „Es könnte ein wenig mehr sein. Die Streif ist mir und den späteren Nummern nicht hart genug, die Piste bricht ein wenig ab.“ Im Rennen selbst will er heute alles geben. Es wäre ein Härtetest für die WM in Aare (SWE/ab 4.2.). Denn dort stehen gleich fünf Starts an.