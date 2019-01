Haie drehten im Finish auf: Vier Tore in acht Minuten

Innsbruck, Villach – Man(n) traute seinen Augen kaum, aber über 40 Minuten sah es am Freitag in Villach nach drei Niederlagen in Serie fast nach dem nächsten Selbstfaller der Innsbrucker Haie aus. Die Adler führten nicht unverdient mit 2:0, außer einer Dreifach-Chance durch Lamoureux, Lavoie und Sedivy in der 17. Minute blieben die ganz großen Chancen für die Tiroler aus. Nach der 3:6-Heimniederlage im direkten Duell gegen Znojmo drohte das nächste böse Erwachen.

Ob Haie-Headcoach Rob Pallin nach der zweiten Drittelsirene zur Brandrede gegriffen hat? In jedem Fall erwachten die Haie zu neuem Leben. Mit Mike Boivin verkürzte ein Verteidiger auf 1:2, mit Sacha Guimond traf ein weiterer Defensivspieler zum Ausgleich. Und drei Minuten später reichte Andrew Yogan mit seinem 29. Saisontreffer nach Vorarbeit von Neuerwerbung Tomas Netik die 3:2-Führung nach, die Guimond mit seinem zweiten Treffer sogar noch auf 4:2 ausbauen konnte. Mit vier Treffern in acht Minuten (51.-59.) kratzten die Tiroler am Kärntner Eis also noch die Kurve. Auch ein Indiz für die intakte Moral.

Der Pflichtsieg brachte die Innsbrucker bis auf einen Zähler an Znojmo heran, weil die Tschechen ihr Heimspiel gegen Graz am Freitag mit 1:4 verloren. Mit dem nächsten Pflichtsieg am Samstag in Zagreb könnten die Haie nach wochenlangem Warten zumindest für 24 Stunden auf Platz neun landen. (lex)