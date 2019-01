Tirolerin Hauser zeigte mit Platz sechs in Antholz-Verfolgung auf

Antholz – Lisa Hauser fuhr beim Verfolgungsrennen in Antholz mit Rang sechs ihr bestes Saisonergebnis ein. Der Rückstand auf die italienische Siegerin Dorothea Wierer, die wie die Tirolerin zweimal in die Strafrunde musste, betrug 55,8 Sekunden. Laura Dahlmeier (GER/+ 6,0 Sekunden.) und Lisa Vittozzi (ITA/+ 16,2 Sekunden) komplettierten das Podest.

„Mit meiner Schießleistung bin ich angesichts der hohen Belastung wirklich zufrieden und zwei Fehler bei viermal Schießen sind auf alle Fälle in Ordnung. Läuferisch war es heute ein harter Kampf, denn ich bin von Anfang an nicht so richtig reingekommen und habe einiges an Zeit verloren. Mit dem sechsten Platz bin ich aber natürlich sehr happy“, sagte Hauser.

Die Salzburgerin Julia Schwaiger verbesserte sich mit zwei Fehlern von Rang 48 auf Rang 32 und durfte sich damit über Weltcuppunkte freuen. Christina Rieder (41.) verpasste diese nur knapp. (TT.com)