Zu viele Verletzte: FIS will das Tempo aus der Abfahrt nehmen

Von Roman Stelzl

Kitzbühel – Beim Skiweltverband (FIS) rauchen die Köpfe: Wie kann man der derzeitigen Verletzungs-Misere, die 15 der besten 40 der Abfahrt betrifft, den Garaus machen? Ein Lösungsansatz, den Peter Schröcksnadel, Präsident des Österreichischen Skiverbands, und FIS-Renndirektor Markus Waldner unterstützen: Der Schritt zurück zu unruhigeren Pisten. Das soll die hohe Risikobereitschaft der Skirennläufer betreffen und die Materialwahl eindämmen.

„Es muss wieder mehr Bewegung in die Pisten kommen. Wir waren schon vor Jahren dafür, das Tempo mit längeren Wellen in der Abfahrts-Piste zu reduzieren. Dann können die Athleten das Material nicht mehr so aggressiv abstimmen, müssen wieder mehr mit Köpfchen fahren“, erklärt Waldner.

Doch bei diesem angedachten Schritt zurück zur „alten Pistepräparierung“ gab es zu viel Gegenwind: Während etwa Streif-Sieger Dominik Paris für mehr technische Passagen plädierte, äußerten Athleten mit Knieproblemen ihre Bedenken.

Mit der Conclusio: Ruhigere Pisten belasten den Bewegungs-Apparat weniger. Ein Trugschluss, wie Waldner anmerkt: „Von oben bis unten Vollgas fahren – das ist der moderne Skisport. Doch dadurch ist das Setup immer mehr am Limit. Max Franz (Fersenbeinbruch) ist das beste Beispiel: Er hat den Skischuh in der Kitzbühel-Abfahrt so steif eingestellt, dass bei dem Schlag alle Kraft auf die Ferse ging.“

Und auch Peter Schröcksnadel sieht in welligeren Strecken einen gute Ansatz. „Unruhiger ist besser. Wenn du die Geschwindigkeit spürst, wenn es unruhig ist, dann ist das besser. Ich finde es gut, wenn es Sprünge gibt, aber halt dann so, dass sie nicht ins Flache gehen“, erklärte der Tiroler, ergänzte aber zugleich: „Der Abfahrtssport wird gefährlich bleiben. Wenn du bei 140 km/h Fehler machst, hast du ein Problem.“

Christian Mitter, Cheftrainer der Norweger, gibt aber zu Bedenken: „Richtig gefährlich wird es dann, wenn man eine halbe Sekunde gewinnen kann und mehr riskiert. Pisten sind ein ganz schwieriges Thema.“

Doch inwieweit lässt sich der Plan verwirklichen? „Sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil das Spektrum an Verletzungen weit gestreut ist“, gesteht Waldner. „Aber Fakt ist: Es gibt einfach zu viele Verletzungen. Es ist ein Teufelskreis: Wir müssen die Pisten sehr hart präparieren, weil das Material so aggressiv ist. Und die Athleten reagieren mit noch aggressiverem Setup, um schnell zu sein. Die Kräfte, die wirken, werden so immer größer.“