HC Innsbruck fuhr in Zagreb den erwarteten Pflichtsieg ein

Zagreb – Der HC Innsbruck feierte am Samstagabend in Zagreb den zweiten EBEL-Pflichtsieg innerhalb von 24 Stunden. Nach dem 4:2 am Freitag beim Vorletzten VSV gewann die Mannschaft von Trainer Rob Pallin beim kroatischen Liga-Schlusslicht vor 500 Zuschauern 5:3.

Gegen über weite Strecken überforderte Gastgeber trugen sich für den HCI Tyler Spurgeon, Ondrej Sedivy, Lukas Bär, John Lammers und Andrew Clark in die Schützenliste ein. Kurios: Mit ihren beiden einzigen Schüssen im ersten Drittel traf Zagreb ins Schwarze.

Am kommenden Freitag treffen die Tiroler zuhause auf den KAC (19.15 Uhr), ehe am Sonntag gegen die Vienna Capitals (17.30 Uhr) der Grunddurchgang abgeschlossen wird. Im Optimalfall stehen die Haie dann auf Platz acht der Tabelle. (TT.com)